Пустят ли новые автобусные рейсы между Слуцком и Солигорском. Прокомментировал автопарк № 2 Слуцка

16 марта на сайте МЛЫН. BY появилась новость о том, что с 1 апреля Солигорский автопарк № 1 открывает движение новых рейсов между Солигорском и Слуцком. В автопарке № 2 Слуцка «Кур'еру» сообщили, что это недостоверная информация.

МЛЫН.BY сообщил, что автобусы, следующие через деревню Радково, будут отправляться от вокзалов обоих городов по 9 раз в день, а также ежедневно в каждом из направлений будет следовать рейс через деревню Погост. Якобы доехать из одного райцентра в другой на указанных рейсах можно будет всего за 1 рубль.

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Решения о запуске рейсов пока нет. Эта информация недостоверная. Об этом «Кур`еру» сообщили в автобусном парке № 2. Если появится какая-то информация о дополнительных рейсах, автопарк предоставит её.

Обновлено в 11.42.