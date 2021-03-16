В Слуцке построят первую пятиэтажку с лифтом. Где расположится дом

Пятиэтажный дом с лифтом построят в 12-м городке Слуцка. Также лифт планируют сделать в старом общежитии на 1-м переулке М. Богдановича. Сейчас здание на реконструкции.



Почти год назад в Беларуси вступили в силу новые строительные нормы. Согласно им, если проектируется дом выше двух этажей, в нём должен быть оборудован лифт. Это касается проектирования именно новых зданий. Если есть возможность, то лифты разрешили устанавливать и в уже существующих домах.

Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, рассказал «Кур'еру», что 5-этажный 80-квартирный дом построят на пересечении улиц Ленина и Северная. В нём будет четыре подъезда с лифтами. Про проекту грузоподъёмность каждого — 630 кг.

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Пятиэтажка будет с такой же планировкой, что и дом напротив — № 284 по улице Ленина.

Сейчас идёт выбор генерального подрядчика на строительство через открытые торги. Они пройдут 8 апреля. Нормативный срок строительства — 9 месяцев.

В 2017 году планировалось, что в этом квартале построят также и 60-квартирный третий дом. По словам Игоря Родионова, участок под эту пятиэтажку передали «Минскоблсельстрою», но проекта нет. УКС изымет землю обратно и спроектирует дом для нуждающихся случчан.

Общежитие с лифтом

Планируется, что ещё одно пятиэтажное здание в Слуцке оборудуют лифтом. Это общежитие квартирного типа на 1-м переулке М. Богдановича для работников Стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции. В здании будет 43 квартиры. Строительные работы идут полным ходом. Как писал «Кур'ер», они начались ещё в конце января.