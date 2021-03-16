В Беларуси начали прививать от коронавируса китайской вакциной

В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated компании Sinopharm, сообщает TUT. BY со ссылкой на телеграм-канал Минздрава.

Как рассказал журналистам Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, «около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня (15 марта, понедельник. — Прим. ред.): первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 39-я поликлиника».

Реклама

По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией Sinopharm, в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.

В Беларусь привезли 100 тысяч доз китайской вакцины, учитывая, что одному человеку нужны две дозы, их хватит на 50 тысяч человек. Первыми прививку получат медики, педагоги, соцработники.

Дмитрий Пиневич рассказал, что специалисты обсуждают вопрос локализации производства этой вакцины в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка «Великий камень».

Напомним, ранее вакцинация в Беларуси шла только российской «Спутник V». 26 февраля 2021 года у нас выпустили пробную серию этой вакцины. Первые 15 тысяч ампул валидационной партии с «Белмедпрепаратов» проходят экспертизу в российском центре Гамалеи.

Всех желающих начнут прививать вакциной, выпущенной на отечественном фармпредприятии, с апреля.

Ранее сообщалось о 25 тысячах человек, привитых в Беларуси от коронавируса.