Сотрудники МВД задержали администратора телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

Сотрудники ГУБОПиК задержали руководителя дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%». Им оказался 34-летний житель Минского района. По версии милиции, мужчина руководил закрытым пабликом района, в котором состояло около 300 пользователей, включая «наиболее радикальных активистов», организующих протесты в жилом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

— Состоял в деструктивном чате Новой Боровой, был модератором чата и канала «Новая Боровая 98%». Свою вину признаю, больше обещаю подобных деяний не совершать, — рассказывает мужчина на видео, распространённом МВД.

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По информации милиции, в телеграм-канале он «не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров».

Мужчину привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В квартире задержанного нашли «протестную символику» и более 1,5 тысячи листовок с призывами, изъят его мобильный телефон.

Мужчине вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». В ближайшее время его действиям и других участников «указанных телеграм-ресурсов» следователи дадут правовую оценку по уголовному делу, возбуждённому за создание экстремистского формирования, пишет милиция.

Как пишет TUT. BY, в чате «Новая Боровая 98%» обсуждают, что задержанный — один из модераторов, а не администратор проекта. В одноимённом канале появилось и сообщение от администратора по этому поводу.