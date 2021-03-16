Слуцким детям предлагают бесплатно отдохнуть в санатории

Путёвки в санатории на второй квартал 2021 года предлагаются для детей работающих граждан.

«Путёвки в детские санатории выделяются бесплатно по месту работы родителей при наличии медицинской справки о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. Проезд в санаторий самостоятельно. Дети-школьники в санаториях обучаются», — сообщила «Слуцкому краю» Татьяна Ковалёва, ведущий специалист по оздоровлению.

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Дополнительная информация по телефону: 7 52 41. Дни приёма граждан: вторник, четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.