Слуцким детям предлагают бесплатно отдохнуть в санатории

Путёвки в санатории на второй квартал 2021 года предлагаются для детей работающих граждан.
«Путёвки в детские санатории выделяются бесплатно по месту работы родителей при наличии медицинской справки о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. Проезд в санаторий самостоятельно. Дети-школьники в санаториях обучаются», — сообщила «Слуцкому краю» Татьяна Ковалёва, ведущий специалист по оздоровлению.
Дополнительная информация по телефону: 7 52 41. Дни приёма граждан: вторник, четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
|Название санатория
|Возраст
|Профиль
|Дата
|Количество путёвок
|«Налибокская пуща» Воложинский р-н (дети находятся в санатории без родителей)
|1−9 класс
|Болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, кожи и подкожной клетчатки, пищеварения, кровообращения, мочевыделительной системы
|07.04.21−27.04.21
|2
|«Богатырь» Молодечненский р-н (дети находятся в санатории без родителей)
|с 6 до 18 лет
|Заболевания глаза и его придаточного аппарата, органов дыхания, костно-мышечной системы
|06.04.21−26.04.21
29.04.21−19.05.21
01.06.21−21.06.21
|2
2
2
|«Радуга» г. Бобруйск (дети находятся в санатории без родителей)
|с 3 до 6 лет, школьники 1−4 класс
|Заболевания органов дыхания, нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, заболевания костно-мышечной системы
|29.05.21−18.06.21
|2
|«Боровичок» Дятловский р-н (дети находятся в санатории без родителей)
|1−9 классы
|Болезни органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Болезни мочеполовой системы.
|26.04.21−16.05.21
|2
|«Свислочь» Осиповичский р-н (дети находятся в санатории без родителей)
|1−11 классы
|Заболевания органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов кровообращения.
|03.04.21−23.04.21
18.05.21−07.06.21
10.06.21−30.06.21
|2
2
2
|«Чайка» Могилевский р-н (дети находятся в санатории без родителей)
|С 3-х до 17 лет
|Заболевания органов дыхания, нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, заболевания костно-мышечной системы
|29.05.21−18.06.21
|2