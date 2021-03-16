Слуцким детям предлагают бесплатно отдохнуть в санатории

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Путёвки в санатории на второй квартал 2021 года предлагаются для детей работающих граждан.

«Путёвки в детские санатории выделяются бесплатно по месту работы родителей при наличии медицинской справки о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. Проезд в санаторий самостоятельно. Дети-школьники в санаториях обучаются», — сообщила «Слуцкому краю» Татьяна Ковалёва, ведущий специалист по оздоровлению.

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Дополнительная информация по телефону: 7 52 41. Дни приёма граждан: вторник, четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Название санатория Возраст Профиль Дата Количество путёвок
«Налибокская пуща» Воложинский р-н (дети находятся в санатории без родителей) 1−9 класс Болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, кожи и подкожной клетчатки, пищеварения, кровообращения, мочевыделительной системы 07.04.21−27.04.21 2
«Богатырь» Молодечненский р-н (дети находятся в санатории без родителей) с 6 до 18 лет Заболевания глаза и его придаточного аппарата, органов дыхания, костно-мышечной системы 06.04.21−26.04.21

29.04.21−19.05.21

01.06.21−21.06.21

 2

2

2
«Радуга» г. Бобруйск (дети находятся в санатории без родителей) с 3 до 6 лет, школьники 1−4 класс Заболевания органов дыхания, нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, заболевания костно-мышечной системы 29.05.21−18.06.21 2
«Боровичок» Дятловский р-н (дети находятся в санатории без родителей) 1−9 классы Болезни органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Болезни мочеполовой системы.

 26.04.21−16.05.21 2
«Свислочь» Осиповичский р-н (дети находятся в санатории без родителей) 1−11 классы Заболевания органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов кровообращения. 03.04.21−23.04.21

18.05.21−07.06.21

10.06.21−30.06.21

 2

2

2
«Чайка» Могилевский р-н (дети находятся в санатории без родителей) С 3-х до 17 лет Заболевания органов дыхания, нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, заболевания костно-мышечной системы 29.05.21−18.06.21 2