Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных

Отдел новостей
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С 1 марта по 15 апреля в Беларуси проходит экологическая акция «Домик для рукокрылых». Её инициатором стал Клуб экологического мониторинга, который создан на базе Слуцкого ЭБЦУ.
Чтобы принять участие в акции, надо смастерить деревянный домик для летучих мышей и опубликовать фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как это сделать, инструкцию смотрите ниже.

Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных
Фото: Ольга Паздерина
Летучие мыши — исключительно полезные животные, выполняющие важную роль в экосистеме. Рукокрылые — хорошие индикаторы окружающей среды. В Беларуси обитает 19 видов летучих мышей, 8 из которых занесены в Красную книгу.

Сделав такие домики для этих млекопитающих, вы реально поможете летучим мышам в весенне-летний период.

Что и как делать

Изготовленный домик для летучей мыши должен быть установлен в любом удобном для зверька месте: на территории учреждения образования, по месту жительства участников конкурса, на даче, в лесу, в парке и т. д.

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Для участия в акции необходимо:

  1. Сделать домик для летучих мышей по инструкции. Смотреть здесь.

Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных

2. Поместить домик на опоре (дереве, глухой стене или столбе) по инструкции. Смотреть здесь.

3. Сделать три фотографии:

  • первое фото — участник (-ки) акции за изготовлением домика;
  • второе фото — крупный план домика;
  • третье — фото установленного домика на опоре.

4. Фотографии разместить на своей странице во «ВКонтакте» с надписью: #домдлярукокрылых2021 фамилия, имя, отчество участника (ов) акции, место учёбы или работы, название населённого пункта (например, #домдлярукокрылых2021 Иванов Иван Петрович, учащийся ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся», г. Слуцк, Минской области). По желанию можно дать краткое описание (2−3 предложения).

Для примера посмотрите, какой домик сделали учащиеся Великосливской базовой школы.

Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных
Фотографии: ГУО «Слуцкий ЭБЦУ» (vk.com/club196008398)

Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных

Справки по телефону: 8 (1 795) 6 69 16