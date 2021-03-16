Слуцкие экологи приглашают построить домики для летучих мышей, чтобы спасти этих уникальных животных

С 1 марта по 15 апреля в Беларуси проходит экологическая акция «Домик для рукокрылых». Её инициатором стал Клуб экологического мониторинга, который создан на базе Слуцкого ЭБЦУ.

Чтобы принять участие в акции, надо смастерить деревянный домик для летучих мышей и опубликовать фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как это сделать, инструкцию смотрите ниже. Летучие мыши — исключительно полезные животные, выполняющие важную роль в экосистеме. Рукокрылые — хорошие индикаторы окружающей среды. В Беларуси обитает 19 видов летучих мышей, 8 из которых занесены в Красную книгу.

Сделав такие домики для этих млекопитающих, вы реально поможете летучим мышам в весенне-летний период.

Что и как делать

Изготовленный домик для летучей мыши должен быть установлен в любом удобном для зверька месте: на территории учреждения образования, по месту жительства участников конкурса, на даче, в лесу, в парке и т. д.

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Для участия в акции необходимо:

Сделать домик для летучих мышей по инструкции. Смотреть здесь.

2. Поместить домик на опоре (дереве, глухой стене или столбе) по инструкции. Смотреть здесь.

3. Сделать три фотографии:

первое фото — участник (-ки) акции за изготовлением домика;

второе фото — крупный план домика;

третье — фото установленного домика на опоре.

4. Фотографии разместить на своей странице во «ВКонтакте» с надписью: #домдлярукокрылых2021 фамилия, имя, отчество участника (ов) акции, место учёбы или работы, название населённого пункта (например, #домдлярукокрылых2021 Иванов Иван Петрович, учащийся ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся», г. Слуцк, Минской области). По желанию можно дать краткое описание (2−3 предложения).

Для примера посмотрите, какой домик сделали учащиеся Великосливской базовой школы.