Вопрос-ответ. Можно ли заехать на стоянку возле ЦДТ в Слуцке, если там стоит шлагбаум

В «Кур'ер» обратился читатель. Он заметил, что при въезде на стоянку Слуцкого центра детского творчества установлен шлагбаум. И спрашивает, можно ли оставить там машину, если ему захочется приехать к памятнику Софии Слуцкой. На этот вопрос ответили в ГАИ и директор ЦДТ.

Как сообщили «Кур'еру» в отделе ГАИ Слуцкого РОВД, шлагбаум на стоянке возле ЦДТ появился ещё летом 2020 года. Он не является техническим средством организации дорожного движения. Шлагбаум устанавливается без согласования с ГАИ. Собственником этой территории является Дом творчества. Учреждение имеет право распоряжаться стоянкой по своему усмотрению.

Реклама

Директор ЦДТ Ольга Ярошевич пояснила «Кур'еру», что шлагбаум на стоянке всегда поднят. Он закрывается только на то время, когда в ЦДТ работает летний школьный лагерь. Поэтому попасть на стоянку можно беспрепятственно.