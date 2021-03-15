Знамя, Борок и Свободный. Весенняя видеопрогулка по слуцким деревням

В начале весны «Кур`ер» отправился в поездку по нескольким деревням Слуцкого района. Мы посетили Знамя, Борок и посёлок Свободный. Посмотрите, как природа постепенно сбрасывает с себя оковы зимы.

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Видео: Александра Шагойко