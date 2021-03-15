Новую Конституцию будут разрабатывать 34 человека. Кто вошёл в состав комиссии

В Беларуси начинает работу Конституционная комиссия, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в Основной закон страны. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал её состав, пишет TUT.BY.

В комиссию вошли 34 человека. Среди них есть ожидаемые лица, например, премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, депутаты Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая, Валерий Мицкевич, Валентин Семеняко.

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Сегодня, 15 марта, комиссия проводит своё первое совещание.

Кроме того, в комиссию вошли:

Наталья Якубицкая, Сергей Сивец, сенаторы;

сенаторы; Олег Руммо, сенатор и руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;

сенатор и руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии; Алексей Сокол, экс-депутат и глава Коммунистической партии Беларуси;

экс-депутат и глава Коммунистической партии Беларуси; Николай Кудравец, председатель Пружанского районного Совета депутатов;

председатель Пружанского районного Совета депутатов; Виктор Замостик, председатель Калинковичского районного Совета депутатов;

председатель Калинковичского районного Совета депутатов; Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов;

председатель Новополоцкого городского Совета депутатов; Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов;

председатель Минского городского Совета депутатов; Татьяна Масловская, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований доцент кафедры конституционного права юрфака БГУ;

заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований доцент кафедры конституционного права юрфака БГУ; Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»;

председатель агрокомбината «Снов»; Валерий Иванкович, глава холдинга «Марко»;

глава холдинга «Марко»; Николай Мартынов , генеральный директор ОАО «МАЗ»;

, генеральный директор ОАО «МАЗ»; Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда;

заместитель председателя Конституционного суда; Владимир Басько, председатель комитета по цифровой трансформации;

председатель комитета по цифровой трансформации; Александр Ефремов, режиссер.

Есть и неожиданные фамилии. Например, заниматься разработкой изменений в Конституцию будут паралимпиец Алексей Талай, политолог Александр Шпаковский, Юрий Воскресенский, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, экс-заместитель главы Нацбанка, а сейчас председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков, а также бывший генеральный прокурор Григорий Василевич.

Красной точкой на фотографии, вероятно, обозначен Александр Лукашенко.

Напомним, в октябре Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей начала сбор предложений по изменению Конституции от граждан.

Об изменении Конституции в Беларуси на разных уровнях говорят уже несколько лет. В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что ему уже представили два варианта изменённой Конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешней, и сейчас ведётся работа над третьим вариантом.

В Конституционном суде TUT. BY пояснили, что группа судей Конституционного суда работала над одним из «отвергнутых» вариантов, кто работает над третьим, там уточнить не смогли.