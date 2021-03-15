Какие наши права как потребителей чаще всего нарушаются. Результаты опроса «Кур'ера»

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потреби­телей. В преддверии этой важной даты мы спросили у чита­те­лей «Кур'ера», в какой сфере услуг или торговли их права потребителя чаще всего нарушают.



В опросе на интернет-платформе «Кур'ера» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer) проголосовали 84 человека. Большинство из участников опроса посчитали, что их права потребителя чаще всего нарушаются при оказании им жилищно-коммунальных услуг и благоустройства — 64%.

В других сферах жизнедеятельности нарушений оказалось гораздо меньше. А вот к кому не было претензий, так это к перевозчикам — такси, регулярному транспорту и маршруткам.