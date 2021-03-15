Про успешную работу милиции, медиков и когда выделят участки в новом микрорайоне «Заречный». О чём говорил глава Слуцкого района в ГДК

В пятницу, 12 марта, в Слуцком ГДК прошёл праздник для тружеников Случчины. Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, выступил с речью перед собравшимися. «Кур'ер» пересказывает, о чём, среди прочего, говорил глава района.

Про экономику

«Уважаемые ветераны труда, труженики организаций Слуцкого района, почётные гости, от имени Слуцкого районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов приветствую вас на празднике в честь трудовых достижений и подведения итогов работы народно-хозяйственного комплекса района за 2020 год.

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Для предприятий и организаций региона, как и республики в целом, 2020 год был годом испытаний и трудных решений. Он изменил приоритеты, заставил сплотиться перед угрозой коронавирусной инфекции.

Это был и последний год пятилетки, потому трудовым коллективам пришлось мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить устойчивое развитие отраслей экономики Слуцкого района и выйти на запланированные рубежи. Большинство прогнозных показателей, установленных программой социально-экономического развития района на 2016−2020 годы, были успешно выполнены, — начал своё выступление Андрей Янчевский. — Цифры говорят об экономической стабильности".

По словам главы района, организациями Случчины производится 7% объёмов промышленного производства Минской области и 7,6% - сельскохозяйственного.

На долю района приходится:

3,5% вводимого жилья,

2,6% вложенных инвестиций,

почти 4% экспорта товаров,

5% розничного товарооборота.

«Успешной и эффективной была работа реального сектора экономики», — сказал председатель Слуцкого райисполкома.

Получено 36,6 млн рублей чистой прибыли.

Рентабельность продаж составила 6,1%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг выросла на 10,1%.

За 2020 год обеспечен рост использования инвестиций в основной капитал на 17,8% к уровню 2019 года, или 192,7 млн рублей.

Реализовано 16 инвестиционных проектов на сумму почти 40 млн рублей.

Промышленные предприятия Слуцкого района произвели продукцию на сумму 1,3 млрд рублей, или 107% к уровню 2019 года.

Промышленные предприятия Слуцкого района произвели продукцию на сумму 1,3 млрд рублей, или 107% к уровню 2019 года. Продукция пищевых предприятий экспортировалась в 45 стран мира.

В 2020 году освоено семь новых рынков — Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Катар, Черногория, Малайзия и Пакистан.

В 7 раз увеличены поставки в Узбекистан, в 32 раза — в Сербию, более чем в 3 раза — в Саудовскую Аравию, Бангладеш и Китай.

Про торговлю

«Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Она выступает как связующее звено между различными отраслями народного хозяйства. Слуцкий район достиг высокого уровня развития торговли, сохраняя при этом существенный потенциал для её дальнейшего совершенствования.

Так, в 2020 году был открыт 41 торговый объект торговой площадью более 3400 м2, в том числе 9 объектов в сельской местности.

Розничный товарооборот составил 453 млн рублей, или 103,6%. Наибольший удельный вес в реализации отечественной продукции обеспечен коммунальным унитарным предприятием «Универмаг „Слуцк“. Директор — Блохина Наталья Викторовна», — сказал Андрей Янчевский.

Про сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Слуцкого района в 2020 году произвёл валовой продукции на сумму 318 млн рублей, или 107,7% к уровню 2019 года.

Про строительство жилья

По итогам 2020 года введено в эксплуатацию за счёт всех источников финансирования 497 индивидуальных жилых домов и квартир общей площадью 41 261 тыс. м2, в том числе 7 многоквартирных жилых домов.

В 2020 году 321 семья, воспитывающая трёх и более детей, улучшила свои жилищные условия. В этом году эта работа будет продолжена. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов на 130 квартир общей площадью 7,2 тыс. м2.

Активно ведётся индивидуальная жилищная застройка микрорайонов «Геолог», «Новодворцы» и «Луговой».

В новом микрорайоне «Заречный» под индивидуальное жилищное строительство отведено 26,6 га земли. «Я думаю, к концу года мы начнём заниматься инженерно-транспортной инфраструктурой, выделять участки», — пообещал Андрей Янчевский.

Про станции обезжелезивания

По словам председателя, в районе не прекращается работа по возведению станций обезжелезивания. Для обеспечения качественной водой жителей деревень необходимо построить 25 таких объектов. В 2019 году ввели в эксплуатацию 7, в 2020 — 5. До конца 2021 года будет сдано ещё 15 станций.

Про успешную работу милиции

«В 2020 году успешно сработала наша милиция, благодаря которой высокий уровень правопорядка в Слуцком районе не только сохранён, а по многим направлениям и укреплён. Поэтому закономерно, что по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома признан лучшим в республике и награждён переходящим призом имени батальона милиции Константина Владимирова.

Пять подразделений районного отдела внутренних дел были названы лучшими в области за достигнутые высокие результаты и укрепление дисциплины и законности. А лучшим по профессии стал майор милиции, старший инспектор отдела ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома Семибратов Дмитрий Николаевич. Все мы помним, как он спас девочку», — сказал Андрей Янчевский.

Про работу больницы

В условиях пандемии 6 отделений Слуцкой больницы были перепрофилированы в инфекционные. Созданы 16 контактных групп, в которые вошли те, кто непосредственно работал с больными COVID-19.

«Уверен, все согласятся, наши медики в период пика эпидемии выдержали колоссальную нагрузку в поликлиниках, больницах, службе скорой помощи. Мы благодарны им за то, что они выстояли в 2020 году, за то, что они сегодня продолжают держать оборону, борясь за жизнь и здоровье не только случчан, но и жителей соседних районов», — сказал председатель Слуцкого райисполкома.

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