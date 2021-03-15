Спасали человека из горящей квартиры. В Слуцке на «Чехова» прошли учения РОЧС (фото и видео)

В среду, 10 марта, слуцкие спасатели провели тактико-специальные занятия. Они прошли на базе 9-этажного жилого дома. Очевидцы сообщали «Кур'еру», что это дом № 57 по улице Чехова.

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Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, по легенде занятий, произошло загорание в одной из квартир на 4-м этаже, где, по предварительным данным, находился человек. К месту условного чрезвычайного происшествия прибыли пожарные аварийно-спасательные подразделения, была проведена оценка обстановки и боевое развёртывание, в ходе разведки звеном газодымозащитной службы в комнате на полу был обнаружен пострадавший, который был выведен на свежий воздух, а условный пожар успешно локализован и ликвидирован.

Поставленная задача выполнена на должном уровне и достигнута в полном объёме личным составом дежурных смен Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Личный состав караулов отработал элементы быстрого и точного реагирования, а также слаженной работы при боевом развёртывании.

В мероприятии задействовано 11 человек личного состава пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Слуцка и № 2 г. Слуцка и 5 единиц техники.

Занятия проводились в целях более оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а также для успешной локализации и ликвидации их спасатели Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям постоянно повышают и совершенствуют свои профессиональные навыки в ходе проведения тактико-специальных занятий, тренировок и учений.