Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

15 марта — День Конституции Республики Беларусь. Она была принята в 1994 году.

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16 марта — День цветных карандашей. В такой день рекомендуют поздравить художников и преподавателей рисования; подарить ребёнку большой набор карандашей и устроить с ними совместный день творчества.

18 марта — День внутренних войск — профессиональный праздник, установленный Указом президента Республики Беларусь № 345 от 19 июня 2001 года. Внутренние войска призваны предотвращать преступления, реагировать на обращения граждан, поддерживать порядок при проведении массовых мероприятий. В военный период на них возлагается выполнение функций, смежных с армией.

19 марта — Константиновы круги. В этот день запрещалось сквернословить, ругаться, сплетничать и пьянствовать.

20 марта — Международный день счастья. Цель этого дня — обратить внимание людей на удовлетворённость жизнью и поддержать их стремление быть счастливыми.

21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. В этот день активисты благотворительных организаций, генетики, врачи-дефектологи, пациенты, студенты, преподаватели, интерны профильных специальностей медицинских вузов устраивают образовательные лекции, конференции, семинары. Благотворительные фонды собирают средства на помощь людям, которые страдают недугом.