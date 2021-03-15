«Иди, доказывай, что ты не верблюд». Мнение жителя Слуцка о том, как у нас дела с защитой прав потребителей

«Обмана стало больше, защиты покупателей — меньше». Это если передать одним предложением ощущения к сегодняшней дате — Всемирному дню защиты прав потребителей.

Попробую хотя бы слегка пробежаться по этому ощущению.

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Ложь

Формально, может быть, многие трюки можно называть маркетинговым ходом, но по-человечески — ложью. Например, в одном крупном магазине бытовой техники покупателей привлекают тем, что продают товары в рассрочку под 0%. Но по факту человек там же, на месте, заключает договор с банком. Но какой банк работает без профита? Вы правильно угадали — проценты уже зашиты в ценник. Но таким ходом никого не удивишь.

Есть более изощрённый способ обмана — покупаете вы, например, телевизор за 2000 рублей. Вот он ломается, возвращаете в магазин, ссылаетесь на какие-то там права потребителей. А вам говорят: какие права (?!), вы купили в лизинг. То есть взяли телик у банка «напрокат» и ваш он будет только тогда, когда полностью выплатите его стоимость.

Ещё один способ: магазин работает под известным брендом. Вы купили товар. И вот с вашим товаром что-то не то. Несёте его обратно в магазин, а вам говорят: «Вы брали у другого продавца: «Рога и копыта», а наша фирма называется «Копыта и рога». То есть вывеска та же, продавцы те же, полки те же. А юрлицо другое. Иди, доказывай, что ты не верблюд.

Закон

Теперь об ощущениях, что закон о защите прав потребителей не меняется в лучшую сторону. Вот как объяснить раздувание самого закона. Например, в него вносили дополнения и изменения, которые и так регулирует Гражданский кодекс. Зачем такое дублирование?

Но хуже всего другая штука. Вот сломался у вас телефон. Чтобы доказать, что телефон сломался не по вашей вине, нужно отправить его на экспертизу. Когда-то действовало постановление Совмина, что такая экспертиза может проходить только у незаинтересованных лиц.

А потом вдруг стало, что ваш сломанный телефон можно отправить, например, в сервисные центры самого производителя или продавца. А какой производитель или продавец заинтересован произвести экспертизу беспристрастно? Кто из них скажет: какие же мы идиоты, продаём/выпускаем отстойный товар. И при этом продавец никогда не скажет покупателю: вы имеете право присутствовать при экспертизе вашего товара, приезжайте, убедитесь, что всё честно.

Или вот. Закон поменялся настолько, что «махинации» с «существенным (неустранимым) недостатком» товара можно проворачивать так, что вам будет очень тяжело вернуть за него деньги или обменять на исправный.

Теперь это обычная история: вы бесконечно носите товар на бесконечные ремонты с якобы незначительной неисправностью. А потом через год заканчивается гарантийный срок и у вас на руках остаётся хлам, который нужно ремонтировать уже за свои деньги.

Другими словами: ваш товар должен сгореть дотла, только тогда у вас есть шанс, что продавцу придётся признать: «Да, накосячили, вот ваши деньги, простите, извините».

Презентации

Отличный пример, что нашему Закону ещё далеко до совершенства — бесконечные презентации, на которые манят случчан «залётчики» из Бреста, Гродно и других городов.

Сейчас появилась новая «фишка». Вам продают массажную накидку за 4000 рублей (ЧЕТЫРЕ. ТЫСЯЧИ. РУБЛЕЙ). Вам даже сковородку и кастрюлю дают в подарок.

Но потом вы узнаёте, что такую же накидку «заказать в интернете» можно за… 150−200 рублей. Звоните в другой город в очередную чудо-контору, мол, хочу вернуть «ваш обман». Но закон вас не защитит.

У этой накидки есть техпаспорт, руководство по эксплуатации, а значит, это сложно-технический товар и его нельзя вернуть только потому, что она вам не понравилась. И платить вам кредит вечно…

И это мы не рассуждаем о законности самого факта существования таких «презентаций», которые по мнению многих случчан — едва ли не криминальное явление.

Сами потребители

Но не всё виноваты «проклятые торговцы» или чиновники. Часто люди сами в обычных магазинах не читают договоры, которые подписывают. Вот бизнесмен говорит человеку: «Сделаю скважину, будет хорошая питьевая вода». И вот человек отдал за работу 900 рублей, у человека три месяца идёт вода вперемежку с глиной, он три месяца откачивает её в надежде, что пойдёт чистая. Так откачивал, что уже один насос сломал. А вода всё так же мутная. Вот и попробуй защити такого человека, не читавшего договор.

Потребительский терроризм

Любой продавец вам расскажет про потребительский терроризм. Это когда люди ссорятся с продавцом и, так сказать, «перекачивают» свои права, ссылаясь за «потребительский закон».

Но, знаете, чем меньше люди чувствуют себя защищёнными, тем больше будут нервничать при таких конфликтах. Или просто молча поощрять действия покупателей-террористов, мол, так вашему магазину и надо.

Что в итоге

Вот и получается, что, по моим наблюдениям,

за 10 лет возможности обществ по защите прав потребителей были слишком ограничены;

законы работают странно и дают простор для разных лазеек;

у крупного бизнеса куча хитро сделанных юристов, которые на завтрак едят людей, не разбирающихся в законах и своих правах.

А покупатель один, он маленький. У него жизнь, свои дела, ему чаще проще бросить дурное и смириться с потерей. Такая вот защита, которую нам ещё долго укреплять…