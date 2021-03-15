«Не знаю, что круче — весна, мой фотограф или я». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 8 по 14 марта. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от ᴋʀɪsᴛɪɴᴀ ᴢʜᴅᴀɴᴏᴠɪᴄʜ (@kriszhdan)

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Публикация от I.rina Popchenya (@belous9163)

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Публикация от Настя▫️Лайфстайл▫️Блог▫️Мама (@nastya_drobushevich)

 

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Публикация от Елена Прибыток✨ (@elena.pribytok)

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Публикация от Дима Жоголь (@dimasik_vel)

 

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Публикация от Артем Сергеевич⚽️ (@sergeevich_1506)

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Публикация от ФИТНЕС | ЕДИНОБОРСТВА | СЛУЦК (@boxing_slutsk)

 

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Публикация от Стёпина Оксана (@9ksusha9stepina)

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)

 

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Публикация от Екатерина Никитина (@katyushanikitsina)