Один из организаторов первого марша шахтёров Солигорск-Минск. Ушёл из жизни правозащитник Леонид Мархотко

В субботу, 13 марта, скончался правозащитник Леонид Мархотко. Такую информацию разместил сайт «Лидер-Пресс».

Как пишет «Наша Нiва», Леонид Мархотко был среди основателей Белорусского независимого профсоюза, участвовал в организации шахтёрских забастовок, первого марша шахтёров Солигорск-Минск, участвовал в переговорах с правительством в 1990-х годах.

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После президентских выборов 2020-го, на которых Леонид Мархотко был долгосрочным наблюдателем кампании «Правозащитники за свободные выборы» от Белорусского Хельсинкского комитета, ему было присуждено в общей сложности 30 суток административного ареста.