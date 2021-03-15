«Хочется, чтобы наши ставленники, за которых мы голосуем, переживали за свой народ». Какую статью Конституции жители Слуцка считают наиболее важной

15 марта в Беларуси отмечается государственный праздник — День Конституции. Это основной закон государства, в котором прописаны права и обязанности каждого гражданина. Именно Конституция должна гарантировать любому человеку в нашей стране право на достойную жизнь, личностное развитие и безопасность.

«Кур'ер» вышел на улицу и задал случчанам вопрос: «Какую статью Конституции вы считаете самой важной?».

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Наталья

Голос каждого человека в нашей стране должен быть услышан. Хочется, чтобы наши ставленники, за которых мы голосуем, на которых мы надеемся, переживали за свой народ. За границей люди на пенсии чем занимаются? Путешествуют. А мы — существуем.

Александр

Конституция — это основной закон государства. В нём прописаны как обязанности, так и права. Поэтому я считаю, что нет важной или неважной статьи Конституции, они все одинаково важны для людей.

Тамара

Какая статья самая важная? Что могу ответить? У меня вся пенсия уходит на лекарства. Пошла в аптеку, 130 рублей отдала. А жить как? И это ж ещё не всё. Покупаю молоко да хлеб какой-нибудь. Вот так и живу.

Артём

Думаю, не смогу выделить наиболее важную статью. Для меня, как для жителя страны, важно, чтобы соблюдались все права граждан во всех сферах.