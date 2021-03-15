«Хочется, чтобы наши ставленники, за которых мы голосуем, переживали за свой народ». Какую статью Конституции жители Слуцка считают наиболее важной

Отдел новостей
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15 марта в Беларуси отмечается государственный праздник — День Конституции. Это основной закон государства, в котором прописаны права и обязанности каждого гражданина. Именно Конституция должна гарантировать любому человеку в нашей стране право на достойную жизнь, личностное развитие и безопасность.

«Кур'ер» вышел на улицу и задал случчанам вопрос: «Какую статью Конституции вы считаете самой важной?».

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Наталья

«Важно, чтобы права граждан соблюдались». Какую статью Конституции жители Слуцка считают наиболее важной

Голос каждого человека в нашей стране должен быть услышан. Хочется, чтобы наши ставленники, за которых мы голосуем, на которых мы надеемся, переживали за свой народ. За границей люди на пенсии чем занимаются? Путешествуют. А мы — существуем.

Александр

«Важно, чтобы права граждан соблюдались». Какую статью Конституции жители Слуцка считают наиболее важной

Конституция — это основной закон государства. В нём прописаны как обязанности, так и права. Поэтому я считаю, что нет важной или неважной статьи Конституции, они все одинаково важны для людей.

Тамара

«Важно, чтобы права граждан соблюдались». Какую статью Конституции жители Слуцка считают наиболее важной

Какая статья самая важная? Что могу ответить? У меня вся пенсия уходит на лекарства. Пошла в аптеку, 130 рублей отдала. А жить как? И это ж ещё не всё. Покупаю молоко да хлеб какой-нибудь. Вот так и живу.

Артём

«Важно, чтобы права граждан соблюдались». Какую статью Конституции жители Слуцка считают наиболее важной

Думаю, не смогу выделить наиболее важную статью. Для меня, как для жителя страны, важно, чтобы соблюдались все права граждан во всех сферах.