Как в Слуцке и Солигорске отгуляли Масленицу. Фото

С весёлыми песнями, танцами, шутками-прибаутками, конкурсами и соревнованиями по выпеканию блинов проводили случчане зиму. Праздник прошёл 14 марта в городском парке.

И брёвна пилили, и гири поднимали, и в валенках наперегонки бегали!

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По традиции гости праздника привязывали к чучелу маленькие куклы с записками, на которых писали пожелания. Примерно такие: «Пусть сгорят все болезни, несчастья, невзгоды, напасти!». Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.

А солигорчане погуляли аж на двух Масленицах.

Солигорск

Утром 13 марта масленичные гулянья развернулись на территории при храме. Посетителей ожидали горячие блины, чай, игры и катания в карете.

В воскресенье, 14 марта, «Проводы зимы» состоялись уже на центральной площади города. Гулянья и детские забавы, выступления самодеятельных артистов, горячие блины и горячительные напитки большинству опрошенных принесли только положительные эмоции.

Был и традиционный столб с подарками. Первому, кто добрался до верха и сорвал пакет, не повезло. В пакете оказались мятые пустые коробки и пакеты. Следующим героям повезло больше: Егору Горбачу, электрослесарю 4-го РУ, и Сергею Басарановичу, слесарю 2-го РУ, досталась пакеты с копчёной рыбой и сырками.

Завершило праздник и масленичную неделю сжигание чучела Зимы.