«Дети помогают, кормят и поят». Какие проблемы волнуют жителей слуцкой деревни Городище

Что волнует сельчан, чем живут они в эти дни, что их радует или огорчает? Корреспондент «Кур'ера» спросила у жителей деревни Городище.

Геннадий

Я родился в деревне Уланово Слуцкого района. В 17 лет уехал на Дальний Восток. Долгое время жил в Киеве, женился, двое детей появилось, трёхкомнатная квартира… Несмотря на всё хорошее, не клеилось у нас. По этому в 1999 году вернулся в Уланово. Что в рюкзак влезло, с тем и уехал. Но Уланово к тому времени оказалось со всем пустым селом. Одному жить было сложно, и я нашёл мою Тамару. Мы расписались, и я приехал в Городище. А хатка моя в Уланово так и стоит пустая, иногда её навещаю.

Мне очень нравится жить в деревне. Свежий воздух и свобода. Продукты если нужны, то я рюкзак на плечи и еду в Слуцк. Иногда на транспорте езжу, но чаще пешком, ведь автобус ходит редко.

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Галина

В деревне живётся очень хорошо, весело и дружно. Жаловаться действительно не на что. Газовое отопление есть, коммуникации все в доме. Красота!

Когда мы с мужем растили троих детей, таких условий не было, но мы выживали. Держали большое хозяйство, ходили на работу. Иногда вот так сядем и вспоминаем: «Господи, как мы всё успевали?!». В пять утра нужно было встать, подоить корову, потом детей в школу отправить, самим на работу, после работы опять хозяйство… А потом с соседями на лавочке до 12 часов ночи сидели.

Сейчас на пенсии, и какая-то лень-матушка одолевает. Но и она не мешает нам держать большой огород, птицу. А вечером с местными женщинами на прогулку ходим.

Иван

Мне уже далеко за 90. Живу один, дети помогают, кормят и поят, слава Богу. Все продукты мне привозят. Из дома я не выхожу, ноги больные… Я войну прошёл. Дошёл до Берлина. Там меня ранило, нога сильно пострадала. Поэтому я всегда дома. На двор иногда выйду, вот и вся прогулка. Не вижу я этой жизни в деревне.

Всю жизнь проработал в местном колхозе. Я и на тракторе работал, и в полевой бригаде. Какая работа была — я за любую брался. А сейчас я просто пенсионер. Раньше наш колхоз назывался «Дзержинский», а теперь даже и не знаю, как называется. Уже, наверное, 20 колхозов в один «сгребли».