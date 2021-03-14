В мире ежегодно выбрасывается миллиард тонн продуктов питания. И про привычку, которая усугубляет проблему

Ежегодно в мире выбрасывается 1,03 миллиарда тонн продуктов питания — это 17% от объёма их производства. Например, в США семья из четырёх человек в среднем тратит 1,5 тысячи долларов на еду, которая отправится на свалки. Это показало исследование ООН, пишет AP.

Привычка, которая усугубляет проблему, — заказывать доставку еды вместо того, чтобы съесть уже купленные продукты. Пища выбрасывается не только в богатых странах. В бедных это тоже происходит из-за отсутствия хорошего холодильника. При этом в развитых государствах люди чаще едят вне дома, поэтому часть пищевых отходов просто переносится на долю ресторанов.

Реклама

По данным ООН, 61% пищевых отходов выбрасывают домохозяйства, рестораны, кафе и столовые — 26%, розничные продавцы — 13%.

Производство излишков продуктов питания негативно сказывается на окружающей среде. Страдает земля, предназначенная для выращивания сельхозкультур и животных, а также атмосфера — выделяются парниковые газы.