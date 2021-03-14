Топ-7 ситуаций, когда от секса лучше отказаться. Перечисляет гинеколог

Обычно медики одобряют регулярный секс и советуют не отказываться от интима, даже если женщина глубоко беременна. Но иногда воздержание необходимо. О таких ситуациях рассказывает Яна Голуб, акушер-гинеколог.

1. Угроза прерывания беременности

Если беременность желанная, а доктор наложил строгий запрет, то от интимной близости лучше отказаться, причём в этой ситуации важно избегать и альтернативных видов секса, а также мастурбации.

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— Даже в процессе оральных ласк вы можете сильно возбудиться, что, в свою очередь, может привести к сокращению мускулатуры матки и выкидышу, — объясняет доктор.

2. После родов

После естественных родов нельзя заниматься сексом минимум месяц, а после кесарева сечения — на несколько недель дольше (более точно срок ограничения может установить врач после осмотра). Запрет связан с тем, что есть большие риски воспаления, кровотечения и возникновения боли во время близости.

— Анальный секс тоже запрещён. А вот получение оргазма в результате мастурбации или взаимных ласк без непосредственного полового акта не противопоказано. То же самое касается орального секса, если женщина хочет порадовать партнёра.

3. После прерывания беременности либо самопроизвольного аборта

После медикаментозного прерывания беременности нельзя заниматься сексом как минимум две недели, при хирургическом вмешательстве — месяц. Допустима только мастурбация или ласки без непосредственного полового акта.

4. После гинекологических манипуляций и операций

Тут всё зависит от вида манипуляций: если это лапароскопия, то секс запрещён минимум две недели, если была полостная операция, то воздержание должно длиться месяц. Диагностические выскабливания, удаление полипов, прижигание и биопсия шейки матки, гистероскопия требуют отказа от секса от двух до четырёх недель. После введения внутриматочной спирали хотя бы неделю тоже лучше соблюдать половой покой.

Медик подчёркивает, что всё это общие рекомендации. Точные сроки воздержания нужно уточнять у лечащего врача.

5. При лечении инфекций, передающихся половым путём

Запрет на секс распространяется на дни приёма препарата и последующий период до сдачи контрольного анализа. В это время важно исключить открытые половые контакты, чтобы флора партнёров не смешивалась. Тогда лечение будет успешным.

— Если во время интимной близости будет использован презерватив, то секс допустим, но в исключительных случаях. Некоторые свечи, которые используются для лечения, могут снижать защитные свойства латексных презервативов, — обращает внимание доктор. — По поводу оральных контактов: во время лечения их тоже лучше не практиковать. Мастурбация допустима.

При лечении молочницы, вагинального воспаления или дисбиоза, не связанного с ИППП, можно не исключать секс с тем способом предохранения, к которому вы привыкли, но только после угасания симптомов, рассказывает врач-гинеколог.

6. При появлении патологических высыпаний

Если вы заметили язвочки либо что-то подобное на половых органах, исключены любые виды секса до момента диагностики и лечения. Если говорить про оральные ласки, то они запрещены ещё и тогда, когда на губах или в ротовой полости появляются образования, например, герпетические. Разрешена только мастурбация.

7. Перед сдачей некоторых анализов

Врач рекомендует воздержаться от секса как минимум за два дня до цитологического исследования и анализа вагинальной флоры, поскольку это может повлиять на достоверность результатов. Альтернативные варианты секса тоже желательно исключить.