ФК БАТЭ разгромил ФК «Слуцк» со счётом 3:0 (+ видео голов)

В воскресенье, 14 марта, в рамках первого тура чемпионата Беларуси ФК БАТЭ обыграл ФК «Слуцк» с разгромным счётом 3:0. Матч прошёл на стадионе ФК «Минск».

В первом тайме команда из Борисова открыла счёт в матче быстрым взятием ворот. На 5-й минуте встречи Шохбоз Умаров (полузащитник ФК БАТЭ) получил пас из глубины от Павла Карасёва, далее он отправил мяч в дальний угол ворот Дмитрия Харитонова (вратаря ФК «Слуцк»). Больше забитых голов в первом тайме не было.

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Во втором тайме, на 57-й минуте встречи, Неманья Милич (нападающий ФК БАТЭ), находясь на дальней штанге, замкнул передачу головой, тем самым отправил мяч в ворота случчан во второй раз. На 84-й минуте матча счёт стал разгромным. Павел Нехайчик (полузащитник ФК БАТЭ) исполнил штрафной удар. Под мяч подстроился нападающий борисовчан Максим Скавыш и головой замкнул передачу. Таким образом, после финального свистка ФК БАТЭ отпраздновал первую победу в чемпионате Беларуси.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома в воскресенье, 21 марта. В гости к случчанам приедет гродненский «Неман». Следите за анонсом!