ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК БАТЭ (Борисов). Прогноз на матч

В воскресенье, 14 марта, в рамках первого тура ФК «Слуцк» сыграет на выезде против БАТЭ (Борисов). Матч начнётся в 19 часов на стадионе ФК «Минск».

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК БАТЭ (Борисов). В первом матче первого тура обладатель серебряных медалей прошлого чемпионата примет на своём поле команду, которая в прошлом году сыграла переходные матчи за право участия в высшей лиге в сезоне-2021. Поле «Борисов-Арены» не готово к большому футболу, поэтому матч проведут в Минске на синтетике.

Если коротко говорить о трансферах в межсезонье, то борисовчане потеряли лидера команды — капитана Игоря Стасевича. Полузащитник перешёл в солигорский «Шахтёр». Ушли также Егор Филипенко и Эрвейн Мукам. Кадровые перестановки коснулись и тренерского состава. Теперь командой руководит Виталий Жуковский — экс-главный тренер столичной «Ислочи».

Перед стартом чемпионата команда успела провести два официальных поединка: суперкубок с «Шахтёром» (0:0, пен. — 4:5) и кубковую игру с «Витебском» (2:1). Помимо этого, БАТЭ провёл заграничный учебно-тренировочный сбор в Турции, где состоялось шесть поединков.

К матчу со «Слуцком» команда подходит в качестве фаворита, который не только укрепился зимой, но и провёл добротную предсезонную подготовку.

ФК «Слуцк». «Слуцк», в отличие от второго «сахарного» коллектива «Городея», продолжил своё выступление в высшей лиге. В декабре 2020 года случчане в двухматчевом противостоянии обыграли столичные «Крумкачы» и сохранили за собой право участия в высшей лиге.

В отличие от борисовчан, «бело-синим» пришлось готовиться к сезону в «родных стенах». За прошедшую зиму ФК «Слуцк» провёл сборы в гродненском манеже, а также принял участие в турнире «Белазовец-2021».

Говоря о трансферах, в «Слуцк» вернулись старые знакомые — Денис Образов и Сергей Глебко. Из потерь можно отметить вратаря Бориса Панкратова, Абдула Гафара Сириму и Юрия Козлова. А вот Виталий Трубило и вовсе завершил карьеру.

В ходе предсезонной подготовки команда добилась разгромной победы с невероятным счётом над «Лидой» (10:1), а вот турнир «Белазовец» команда выиграть, как и в прошлом году, не смогла.

В какой бы хорошей форме ни был сейчас «Слуцк», играть против БАТЭ нашей команде будет тяжело.

Ожидание от матча. Борисовчане всё так же остаются выше классом, чем «Слуцк», поэтому «жёлто-синие» должны в первом туре пополнить свою копилку первыми тремя очками. Матч за суперкубок показал, что команда находится в очень хороших физических кондициях.