Шесть человек на 13 домов, метровые сугробы и бездорожье. Как я съездила в белорусский Сахалин под Слуцком

В этот раз мой маршрут намечен не был. Заправив полный бак, взяв с собой подарки для сельчан и печатные номера «Кур`ера», я решила проехаться по трассе Р43 в сторону Селище. Проехав около 10 км дальше, увидела указатель «Сахалин». Моё любопытство попросилось наружу, и пришлось свернуть в заснеженное поле.

Деревня Сахалин находится в 20 км от Слуцка. Она существует аж с 1926 года и находится между деревнями Знамя и Борок. Чтобы попасть в село, нужно проехать по мосту. Смотришь на реку под ним и понимаешь — в Сахалин постепенно приходит весна. Вот уже виднеются проталины.

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Сахалин постепенно пустеет… Люди старятся и умирают, а молодёжь уже давно переехала в город. На 13 хат в деревне осталось всего шесть человек — вокруг тихо и пусто. А летом приезжают дачники — становится чуть веселее.

Магазина в деревне нет. Местные говорят, что их спасает периодически приезжающая автолавка.

Несмотря на наступившую весну, сугробы в Сахалине огромные — примерно мне по пояс (около 90 см). И таять снег явно не собирается.

Однако мне на руку, что земля замёрзшая. Говорят, что летом здесь полное бездорожье. Дорогу разбивают грузовые машины, которые возят гравий из небольшого карьера, расположенного рядом с деревней. Жители на протяжении многих лет страдают от грязи, топи и отсутствия хорошей проезжей части.

Кстати, именно из-за того, что к деревне трудно «подобраться», её когда-то назвали Сахалин.

От поездки на этот «хутор» (как по мне, по-другому Сахалин и не назовёшь) я испытала и чувство радости, и лёгкое переживание, что скоро деревня и вовсе может исчезнуть.

Похоже, за 12 лет в Сахалине мало что изменилось. Вот посмотрите нашу публикацию 2009 года.

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