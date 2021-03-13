Шесть человек на 13 домов, метровые сугробы и бездорожье. Как я съездила в белорусский Сахалин под Слуцком

Александра Шагойко
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В этот раз мой маршрут намечен не был. Заправив полный бак, взяв с собой подарки для сельчан и печатные номера «Кур`ера», я решила проехаться по трассе Р43 в сторону Селище. Проехав около 10 км дальше, увидела указатель «Сахалин». Моё любопытство попросилось наружу, и пришлось свернуть в заснеженное поле.

Деревня Сахалин находится в 20 км от Слуцка. Она существует аж с 1926 года и находится между деревнями Знамя и Борок.

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко
Чтобы попасть в село, нужно проехать по мосту. Смотришь на реку под ним и понимаешь — в Сахалин постепенно приходит весна. Вот уже виднеются проталины.

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Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Сахалин постепенно пустеет… Люди старятся и умирают, а молодёжь уже давно переехала в город. На 13 хат в деревне осталось всего шесть человек — вокруг тихо и пусто. А летом приезжают дачники — становится чуть веселее.

Магазина в деревне нет. Местные говорят, что их спасает периодически приезжающая автолавка.

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Несмотря на наступившую весну, сугробы в Сахалине огромные — примерно мне по пояс (около 90 см). И таять снег явно не собирается.

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Однако мне на руку, что земля замёрзшая. Говорят, что летом здесь полное бездорожье. Дорогу разбивают грузовые машины, которые возят гравий из небольшого карьера, расположенного рядом с деревней. Жители на протяжении многих лет страдают от грязи, топи и отсутствия хорошей проезжей части.

Кстати, именно из-за того, что к деревне трудно «подобраться», её когда-то назвали Сахалин.

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

От поездки на этот «хутор» (как по мне, по-другому Сахалин и не назовёшь) я испытала и чувство радости, и лёгкое переживание, что скоро деревня и вовсе может исчезнуть.

Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк Белорусский Сахалин. Как выглядит маленькая деревня под Слуцком, Слуцк

Похоже, за 12 лет в Сахалине мало что изменилось. Вот посмотрите нашу публикацию 2009 года.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать нам про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: aliaksandra_shahoika@mail.ru или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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