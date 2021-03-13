Виртуальный консультант, мобильное приложение и другие удобные способы информирования клиентов и управления услугами связи онлайн

Для того чтобы экономить время клиентов, МТС развивает разные каналы связи для эффективного общения. Среди удобных инструментов коммуникации — приложение «Мой МТС», онлайн-поддержка, контактный центр, также для удобства обслуживания МТС расширил возможности виртуального консультанта. С помощью этих инструментов можно удаленно решать основные вопросы связи в любое удобное время.

Мой МТС

Мобильное приложение «Мой МТС» — персональный помощник, который позволяет удобно управлять балансом. В приложении можно видеть свой баланс, количество мобильного трафика, минут, SMS. Также оно позволяет подключать и отключать услуги и сервисы, менять тарифные планы. Здесь хранится подробная информация о списаниях со счета. В приложении предусмотрен быстрый поиск по новостям, акциям, тарифам и услугам.

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Виртуальный консультант Мия

МТС обновил интеллектуальную платформу виртуального специалиста Мии. Обратиться с вопросом к чат-боту можно на сайте mts. by и на официальной странице МТС в соцсетях. Виртуальный консультант подскажет, где быстро найти стоимость услуг, поможет подобрать тариф, вышлет инструкцию для настроек интернета, предоставит информацию об услугах и акциях. Кроме справочной информации по запросу абонента чат-бот может сменить тарифный план, подключить или отключить услугу, управлять блокировками на номере, добавить роуминг.

Центр онлайн-поддержки

Центр онлайн-поддержки, расположенной по адресу help.mts.by, — еще один удобный способ получить ответы на вопросы. Здесь также можно найти самую актуальную и подробную информацию о продуктах и услугах МТС. Данные структурированы по разделам и представлены в виде удобных инструкций для клиентов. Если после поиска в базе знаний все же нужно что-то уточнить, можно отправить запрос консультанту онлайн-поддержки на help@mts.by.

Контактный центр

Круглосуточно и без выходных работает контактный центр МТС. Позвонить в call-центр с любого номера на территории Беларуси можно по телефону +375 (17) 237−98−98. Абонентам сети МТС доступны бесплатные короткие номера *7777, 0880 и 0890. Находясь в роуминге, можно воспользоваться бесплатным международным номером +375 (29) 777−08−90. Также регулярно организовываются прямые телефонные линии для обратной связи с абонентами, в рамках которых можно задать вопросы, касающиеся деятельности мобильного оператора.

СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800 013 732