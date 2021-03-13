Магазин «Домашний» в Слуцке закрылся. Фотофакт

На входной двери магазина «Домашний» в 12-м городке висит объявление‚ что он закрыт для покупателей с 10 марта. Зоомагазин и аптека‚ которые были внутри здания‚ тоже не работают.

Хотя продавцы говорили «Кур'еру"‚ что они работают по 15 марта.

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Ранее «Кур'ер» сообщал, что последний день «Домашнего» для покупателей — 8 марта. Поставщики говорили о сложностях в торговой сети.

Недавно стало известно, что сеть планирует реорганизовать одно из своих юрлиц и выделить из него 16 компаний. По этому поводу кредиторы ритейлера собрали пресс-конференцию и рассказали о положении дел, пишет TUT.BY.

Среди кредиторов торговой сети «Домашний» такие крупные частные и государственные компании, как «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Завод Бульбашъ», «Лидское пиво», «Мостра-Групп», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Минский завод игристых вин», «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд», «Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Гомельский жировой комбинат».

По данным ресурса kartoteka. by, сумма приказных производств в отношении сети «Домашний» с декабря 2020 года составляет более 3,5 миллиона рублей, с декабря 2020 года было подано более 250 заявлений о возбуждении приказного производства, возбуждено 3 исполнительных производства на сумму 6,2 тысячи рублей. Компании-поставщики своих денег не получают.

Основной собственник «Домашнего» — Иван Березовский. В последнем рейтинге самых успешных бизнесменов Беларуси на Ej. by он занимал 47 позицию. Березовский попытался продать сеть, но сейчас скрывается от кредиторов, пишет «Наша Ніва».