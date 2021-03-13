Врач рассказал об интимной гигиене девочек: что надо делать часто, а о чём лучше забыть

Как часто девочкам надо соблюдать интимную гигиену? Использовать ли при этом мыло или специальные средства? А можно ли подросткам пользоваться тампонами? Светлана Жуковская, ассистент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, рассказала обо всех нюансах ухода на канале «Марафон женского здоровья».

Если уход за девочкой осуществляет мама

Светлана Жуковская обращает внимание на то, что девочек надо приучать к гигиене с младенческого возраста: мама не должна бояться подмывать ребёнка. По словам медика, родители часто опасаются травмировать дочь, причинить дискомфорт, но это напрасные страхи. А вот недостаток гигиены может привести к такой проблеме, как синехии половых губ (склеивание). Иногда такое осложнение требует даже хирургического вмешательства.

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— Чаще всего это происходит, потому что мама боится трогать половые органы дочери, опасаясь, что каким-то образом нарушит целостность девственные плевы, но это совершенно невозможно. Во время процедуры важно соблюдать правило: подмывать от половых органов к анальному отверстию: так кишечная флора не попадёт во влагалище.

Медик подчёркивает, что по мировым рекомендациям подмывать ребёнка нужно тёплой проточной водой, но строго запрета использовать средства для интимной гигиены нет.

— В этом случае нужно обращать внимание на pH средства, потому что кислотность влагалища у девочек, которые ещё не менструируют, приближается к показателю 7, то есть это нейтральный pH-баланс. Если использовать какие-то кислые или, наоборот, щелочные растворы, можно нарушить биоценоз влагалища и вызвать различные воспалительные процессы.

Малышей в подгузниках рекомендуется подмывать после каждого акта дефекации или мочеиспускания, говорит Светлана Жуковская.

— Важно добавить, что основные проблемы в детском возрасте возникают из-за опрелостей, поскольку ребёнок долго находится в подгузнике. Поэтому коже малыша надо давать «подышать».

Девочек постарше достаточно подмывать один раз в день.

— Когда мы вытираем ребёнка полотенцем в паховой области, нужно только промакивать кожу, тереть там нельзя: могут возникнуть микротравмы.

Если девочка ухаживает за собой сама

Светлана подчёркивает, что мама должна объяснить дочери: ухаживать за половыми органами надо регулярно.

— Незначительные выделения в течение менструального цикла — светлые, без запаха и всяких примесей — это норма. Слизистая влагалища продуцирует секрет, и если остаются какие-то незначительные следы на женском белье — это особенности женской физиологии.

Но если возникает зуд или жжение, нужно обратиться к детскому гинекологу. Иногда у детей бывают специфические воспалительные процессы, предостерегает специалист.

Когда у девочки возникают первые месячные, задача мамы объяснить ей, что это естественный физиологический процесс.

— Очень часто взрослые, тем более подростки, не могут даже произнести само слово «менструация». В связи с этим могут возникнуть и погрешности в гигиене: подростки иногда стесняются потратить время на уход за собой.

В подростковый период у девочек может появиться специфический запах, но это не говорит о проблемах со здоровьем. Это особенность гормональных изменений в организме, поясняет врач.

— И об этом мамы также должны рассказать дочерям. Новый запах не означает, что надо вымывать себя до стерильности: влагалище очищается самостоятельно. Правила те же — подмывание проточной водой без каких-либо агрессивных средств. При желании можно пользоваться средством для интимной гигиены, и оно должно быть гипоаллергенным и без отдушек. Ориентируйтесь на кислый pH — 3,5−4,5. Он меняется в зависимости от цикла и даже зависит от национальности, именно поэтому такие вещи следует подбирать индивидуально.

Девушкам в обычные дни цикла врачи рекомендуют подмываться один раз в день, а во время менструации — гигиена должна быть по мере необходимости. Медик подчёркивает: обрабатывать нужно только наружные половые органы, а не влагалище изнутри.

— Отдельно хотелось бы сказать про такой метод очищения, как спринцевание. В любом возрасте такая процедура является очень опасной, потому что полностью нарушается биоценоз влагалища, и оно становится неспособным к самоочищению и самостоятельной защите от инфекций.

Гигиенические средства

Если девушка не живёт половой жизнью, то у неё есть выбор всего из двух вариантов гигиенических средств — это прокладки и тампоны, говорит Светлана Жуковская.

— Чаще всего подростки выбирают прокладки. Но при их использовании нужно соблюдать некоторые правила: прокладки следует менять не реже чем через 4−6 часов, даже если она не загрязнена. Или чаще, по потребности. Частая смена необходима, потому как на ней уже могут размножаться микроорганизмы и бактерии.

Несмотря на популярность и удобство прокладок в использовании, при обильных выделениях они не очень хорошо защищают от протекания. Тампоны более надёжно справляются с этой проблемой. Специалист подчёркивает, что тампоны не противопоказаны для девственниц.

— Об этом не принято говорить: все боятся, что произойдёт что-то непоправимое при использовании тампона подростком. На самом деле в норме девственная плева кольцевидной формы, и она растяжима. Если правильно подобрать тампон, то им можно пользоваться даже девственницам.

Но для этого нужно обратиться к детскому гинекологу, с его помощью подобрать тампон и научиться им пользоваться.

— Говоря о тампонах, нельзя не упомянуть синдром токсического шока. На самом деле такое осложнение может быть, но оно вызывается не тампоном, а микроорганизмом, который размножается в случае, если тампон меняется не своевременно. Как и прокладку, тампон нужно менять каждые 4−6 часов. Здесь ещё есть один очень важный нюанс: не стоит выбирать самый большой размер тампона, полагая, что это он надёжно защитит от протекания. Следует ориентироваться на минимальный тампон, которого хватает конкретной девушке на 4 часа. Так снижаются риски осложнений.

Врач обращает внимание на то, что при использовании тампона особенно важно соблюдать гигиену.

— В условиях современных школ подростки часто лишены возможности нормально обработать руки. В таком случае прокладками пользоваться предпочтительнее. При выборе средства гигиены всегда нужно отталкиваться от вопроса, насколько безопасно можно поменять его в общественном туалете, не спровоцировав никаких инфекций.