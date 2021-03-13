Эхо недели: про грустных рыбаков Слуцка, награждённых работников, героев-медиков и хулигана, угрожавшего педагогу (его нашли)

Всю эту неделю случчане отмечают Масленицу — весёлый и вкусный славянский праздник, который завершится сжиганием чучела 14 марта. А ещё отпраздновали Международный женский день, узнали, как поменялась мода за 70 лет и кто получил почётные грамоты и личные благодарности от главы района. Об этом и многом другом — в нашем еженедельном обзоре новостей.

В городе и районе

Про людей

Второкурсник из Слуцка стал победителем международной инженерной конференции. Он говорит, что его разработка может помочь медицине, почитайте.

Почитайте, как преподаватель Слуцкой школы искусств поразила своей музыкой японцев. «По ночам писала пьесы и мечтала, что мои произведения услышит весь мир», — говорит она.

А вось случчанка Таццяна Жук кардынальна змяніла сваё жыццё: з прадаўца перакваліфікуецца ў работніка жывёлагадоўчай галіны. І гэта пасля 27 гадоў работы ў гандлі. Згадзіцеся, рашучы ўчынак…

кардынальна змяніла сваё жыццё: з прадаўца перакваліфікуецца ў работніка жывёлагадоўчай галіны. І гэта пасля 27 гадоў работы ў гандлі. Іван Матыліцкі, начальнік Слуцкага аддзела інспекцыі Дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам па Мінскай вобласці, упэўнены, што любую справу ў жыцці трэба рабіць добра. Гэтым ён і кіруецца ў сваёй прафесійнай дзейнасці.

Политика

Глава КГБ заявил, что на Беларусь оказывают беспрецедентное давление. При этом, он констатировал, что обстановка в стране стабильная.

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Заявление Ивана Тертеля, главы КГБ Беларуси, о том, что с Украины поставляется «оружие для терактов», в Киеве назвали «полнейшим вздором» и «заезженной мантрой».

Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырём статьям. Ему грозит до 15 лет.

У Следственного комитета Беларуси новый глава. Раньше он работал в КГБ и генпрокуратуре. А руководителем МЧС стал начальник гродненской милиции. В августе он извинялся за действия силовиков.

Экономика страны

В Беларуси стало дороже умирать. Пособие на погребение сократилось более чем на 180 рублей. Обновлённый размер выплат — 1290 рублей — это средняя зарплата белоруса в январе, от которой напрямую зависит размер пособия.

В нашей стране не так много людей, которые могут похвастать зарплатой более 10 000 рублей. Составлен список белорусов с пятизначными зарплатами. Почитайте, кому в Беларуси платят хорошо.

В феврале месячная инфляция установила антирекорд за последние 5 лет, а годовая инфляция разогналась до 8,7%. При этом власти не будут индексировать зарплаты, пособия, стипендии. Почитайте, почему. А ещё про то, что Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%.

В Беларуси сократили список лекарств отечественного производства, цены на которые регулирует Минздрав. Было 35 позиций — осталось 27 лекарств.

Коронавирус

Происшествия

8 Марта в Слуцком районе произошли два ДТП . В одном из них погиб мужчина, который сидел на дороге, во втором — под колёса молоковоза попал велосипедист (он в травматологии).

. В одном из них погиб мужчина, который сидел на дороге, во втором — под колёса молоковоза попал велосипедист (он в травматологии). В Слуцке сгорел сарай. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены сарая. К счастью, никто не пострадал . А за ночь 12 марта в двух деревнях сгорели дом и сарай .

. А за ночь 12 марта в двух деревнях . Разгневанная витебчанка достала из дамской сумочки пистолет и заставила извиниться обидчика .

. Пьяный сельчанин избил кочергой двух женщин в библиотеке. Одна из них умерла.

Почитать и посмотреть

Женский проект «Кур'ера» Lampa совместно с брендом Milavitsa подготовили фотопроект о том, как менялась мода за последние 70 лет. Посмотрите на случчанок в образах из разных десятилетий.

А сотрудницы Слуцкого РОЧС рассказали, как у них получается работать в мужском коллективе, заниматься, казалось бы, мужским делом и оставаться женщиной. Почитайте, каково это.

На этой неделе мы как и всегда опубликовали статистику нашего и других слуцких сайтов. И тут ничего особо не поменялось. Как и прежде, нас читают в три раза больше, чем остальных вместе взятых.

Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она привезла фоторепортаж из Безверховичей и Сахалина. А ещё посмотрите, как выглядит посёлок Свободный.

Посмотрите инфографику, во сколько примерно обходится питание людей, которых содержат в ИВС Слуцкого РОВД и соседних районов.

Накануне футбольного сезона-2021 мы опубликовали ретрофотографии из архива «Кур'ера», как раньше выглядел стадион в городском парке, и рассказали немного о его истории. Посмотрите и почитайте.

А вот здесь можно прочитать про нелепости нового футбольного сезона и кто будет бороться за чемпионство в ЧБ.

А ещё мы приятно удивились вот такой новости — публикация в газете «Кур'ер» стала рекламой немецкого столяра Маркуса. «Вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут», — говорит господин Маркус заказчикам. 100 лет назад завершилось Слуцкое восстание, участники которого выступали за независимость страны. Казалось бы, с того времени и вплоть до перестройки на территории Беларуси, не было крупных выступлений против власти. Но это не так. Рассказываем.