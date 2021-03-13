Эхо недели: про грустных рыбаков Слуцка, награждённых работников, героев-медиков и хулигана, угрожавшего педагогу (его нашли)

Отдел новостей
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Всю эту неделю случчане отмечают Масленицу — весёлый и вкусный славянский праздник, который завершится сжиганием чучела 14 марта. А ещё отпраздновали Международный женский день, узнали, как поменялась мода за 70 лет и кто получил почётные грамоты и личные благодарности от главы района. Об этом и многом другом — в нашем еженедельном обзоре новостей.

В городе и районе

В середине апреля в Слуцке откроется ещё одна «Копеечка». Она будет в новом торговом центре на 14 Партизан
Фото: realt. by

Про людей

«По ночам на стареньком компьютере писала пьесы и мечтала, что мои произведения услышит весь мир». Как преподаватель Слуцкой школы искусств поразила своей музыкой японцев, Слуцк
Фото: Млын. BY
  • А вось случчанка Таццяна Жук кардынальна змяніла сваё жыццё: з прадаўца перакваліфікуецца ў работніка жывёлагадоўчай галіны. І гэта пасля 27 гадоў работы ў гандлі. Згадзіцеся, рашучы ўчынак…
  • Іван Матыліцкі, начальнік Слуцкага аддзела інспекцыі Дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам па Мінскай вобласці, упэўнены, што любую справу ў жыцці трэба рабіць добра. Гэтым ён і кіруецца ў сваёй прафесійнай дзейнасці.

Политика

Глава КГБ заявил, что на Беларусь оказывают беспрецедентное давление. При этом, он констатировал, что обстановка в стране стабильная.

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Заявление Ивана Тертеля, главы КГБ Беларуси, о том, что с Украины поставляется «оружие для терактов», в Киеве назвали «полнейшим вздором» и «заезженной мантрой».

Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырём статьям. Ему грозит до 15 лет.

У Следственного комитета Беларуси новый глава. Раньше он работал в КГБ и генпрокуратуре. А руководителем МЧС стал начальник гродненской милиции. В августе он извинялся за действия силовиков.

Экономика страны

В Беларуси стало дороже умирать. Пособие на погребение сократилось более чем на 180 рублей. Обновлённый размер выплат — 1290 рублей — это средняя зарплата белоруса в январе, от которой напрямую зависит размер пособия.

В нашей стране не так много людей, которые могут похвастать зарплатой более 10 000 рублей. Составлен список белорусов с пятизначными зарплатами. Почитайте, кому в Беларуси платят хорошо.

В феврале месячная инфляция установила антирекорд за последние 5 лет, а годовая инфляция разогналась до 8,7%. При этом власти не будут индексировать зарплаты, пособия, стипендии. Почитайте, почему. А ещё про то, что Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%.

В Беларуси сократили список лекарств отечественного производства, цены на которые регулирует Минздрав. Было 35 позиций — осталось 27 лекарств.

Коронавирус

Происшествия

Почитать и посмотреть

Женский проект «Кур'ера» Lampa совместно с брендом Milavitsa подготовили фотопроект о том, как менялась мода за последние 70 лет. Посмотрите на случчанок в образах из разных десятилетий.

А сотрудницы Слуцкого РОЧС рассказали, как у них получается работать в мужском коллективе, заниматься, казалось бы, мужским делом и оставаться женщиной. Почитайте, каково это.

На этой неделе мы как и всегда опубликовали статистику нашего и других слуцких сайтов. И тут ничего особо не поменялось. Как и прежде, нас читают в три раза больше, чем остальных вместе взятых.

Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она привезла фоторепортаж из Безверховичей и Сахалина. А ещё посмотрите, как выглядит посёлок Свободный.

Посмотрите инфографику, во сколько примерно обходится питание людей, которых содержат в ИВС Слуцкого РОВД и соседних районов.

Накануне футбольного сезона-2021 мы опубликовали ретрофотографии из архива «Кур'ера», как раньше выглядел стадион в городском парке, и рассказали немного о его истории. Посмотрите и почитайте.

Как выглядел слуцкий стадион в советскую эпоху. Ретрофото

А вот здесь можно прочитать про нелепости нового футбольного сезона и кто будет бороться за чемпионство в ЧБ.

А ещё мы приятно удивились вот такой новости — публикация в газете «Кур'ер» стала рекламой немецкого столяра Маркуса. «Вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут», — говорит господин Маркус заказчикам.

«Вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут». Публикация в газете «Кур’ер» стала рекламой немецкого столяра Маркуса, Слуцк
Фото предоставил Владимир Амельченя
100 лет назад завершилось Слуцкое восстание, участники которого выступали за независимость страны. Казалось бы, с того времени и вплоть до перестройки на территории Беларуси, не было крупных выступлений против власти. Но это не так. Рассказываем.