Эхо недели: про грустных рыбаков Слуцка, награждённых работников, героев-медиков и хулигана, угрожавшего педагогу (его нашли)

Всю эту неделю случчане отмечают Масленицу — весёлый и вкусный славянский праздник, который завершится сжиганием чучела 14 марта. А ещё отпраздновали Международный женский день, узнали, как поменялась мода за 70 лет и кто получил почётные грамоты и личные благодарности от главы района. Об этом и многом другом — в нашем еженедельном обзоре новостей.
В городе и районе
- Жительница Слуцка пожаловалась на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров, а складируют мешки под окнами.
- В Слуцке построили дом с подъёмниками для инвалидных колясок.
- Работникам в Слуцке без уведомления снизили зарплату. Почитайте, в чём дело.
- Работу магазина «Домашний» в Слуцке, который собираются закрыть, продлили ещё на неделю — до 15 марта.
- На «Чехова» рядом с новыми многоэтажками готовят участок под строительство супермаркета.
- В середине апреля в Слуцке откроется ещё одна «Копеечка». Она будет в новом торговом центре на 14 Партизан.
- От того, что в Слуцком районе демонтировали мост между деревнями Великий Быков и Исерно, грустно не только местным жителям. Когда местные рыбаки прочитали новость в «Кур'ере», им стало особенно печально. Почитайте почему.
- В Слуцке милиция нашла мужчину, который пьяный в автобусе приставал к педагогу. Читайте, чем закончилась история и как случчанин объяснил свои действия.
- 12 марта в Доме культуры прошло торжественное награждение тружеников Случчины. Посмотрите фото, как их встречали и чем угощали. И почитайте список, кому вручили почётные грамоты и личные благодарности председателя райисполкома.
Про людей
- Второкурсник из Слуцка стал победителем международной инженерной конференции. Он говорит, что его разработка может помочь медицине, почитайте.
- Почитайте, как преподаватель Слуцкой школы искусств поразила своей музыкой японцев. «По ночам писала пьесы и мечтала, что мои произведения услышит весь мир», — говорит она.
- А вось случчанка Таццяна Жук кардынальна змяніла сваё жыццё: з прадаўца перакваліфікуецца ў работніка жывёлагадоўчай галіны. І гэта пасля 27 гадоў работы ў гандлі. Згадзіцеся, рашучы ўчынак…
- Іван Матыліцкі, начальнік Слуцкага аддзела інспекцыі Дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам па Мінскай вобласці, упэўнены, што любую справу ў жыцці трэба рабіць добра. Гэтым ён і кіруецца ў сваёй прафесійнай дзейнасці.
Политика
Глава КГБ заявил, что на Беларусь оказывают беспрецедентное давление. При этом, он констатировал, что обстановка в стране стабильная.
Заявление Ивана Тертеля, главы КГБ Беларуси, о том, что с Украины поставляется «оружие для терактов», в Киеве назвали «полнейшим вздором» и «заезженной мантрой».
Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырём статьям. Ему грозит до 15 лет.
У Следственного комитета Беларуси новый глава. Раньше он работал в КГБ и генпрокуратуре. А руководителем МЧС стал начальник гродненской милиции. В августе он извинялся за действия силовиков.
Экономика страны
В Беларуси стало дороже умирать. Пособие на погребение сократилось более чем на 180 рублей. Обновлённый размер выплат — 1290 рублей — это средняя зарплата белоруса в январе, от которой напрямую зависит размер пособия.
В нашей стране не так много людей, которые могут похвастать зарплатой более 10 000 рублей. Составлен список белорусов с пятизначными зарплатами. Почитайте, кому в Беларуси платят хорошо.
В феврале месячная инфляция установила антирекорд за последние 5 лет, а годовая инфляция разогналась до 8,7%. При этом власти не будут индексировать зарплаты, пособия, стипендии. Почитайте, почему. А ещё про то, что Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%.
В Беларуси сократили список лекарств отечественного производства, цены на которые регулирует Минздрав. Было 35 позиций — осталось 27 лекарств.
Коронавирус
- Жительница Слуцка, переболевшая COVID-19, поблагодарила заведующую поликлиникой за выздоровление. А другая — медиков за то, что помогли поправиться ей и вытащили её мужа с того света.
- Житель Слуцка рассказал, как он и его мама болели COVID-19. «Психологическая атака страшнее самой болезни», — делится он.
- Врач Слуцкой ЦРБ рассказал, тяжело ли работать в период эпидемии коронавируса.
- Почитайте также, что надо знать о пневмонии при COVID-19 и чем она опасна. Об этом рассказал пульмонолог. А ещё про то, что до Беларуси добрался более заразный британский штамм коронавируса. И масочный режим планируют оставить до лета, а может и дольше.
Происшествия
- 8 Марта в Слуцком районе произошли два ДТП. В одном из них погиб мужчина, который сидел на дороге, во втором — под колёса молоковоза попал велосипедист (он в травматологии).
- В Слуцке сгорел сарай. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены сарая. К счастью, никто не пострадал. А за ночь 12 марта в двух деревнях сгорели дом и сарай.
- Разгневанная витебчанка достала из дамской сумочки пистолет и заставила извиниться обидчика.
- Пьяный сельчанин избил кочергой двух женщин в библиотеке. Одна из них умерла.
Почитать и посмотреть
Женский проект «Кур'ера» Lampa совместно с брендом Milavitsa подготовили фотопроект о том, как менялась мода за последние 70 лет. Посмотрите на случчанок в образах из разных десятилетий.
А сотрудницы Слуцкого РОЧС рассказали, как у них получается работать в мужском коллективе, заниматься, казалось бы, мужским делом и оставаться женщиной. Почитайте, каково это.
На этой неделе мы как и всегда опубликовали статистику нашего и других слуцких сайтов. И тут ничего особо не поменялось. Как и прежде, нас читают в три раза больше, чем остальных вместе взятых.
Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она привезла фоторепортаж из Безверховичей и Сахалина. А ещё посмотрите, как выглядит посёлок Свободный.
Посмотрите инфографику, во сколько примерно обходится питание людей, которых содержат в ИВС Слуцкого РОВД и соседних районов.
Накануне футбольного сезона-2021 мы опубликовали ретрофотографии из архива «Кур'ера», как раньше выглядел стадион в городском парке, и рассказали немного о его истории. Посмотрите и почитайте.
А вот здесь можно прочитать про нелепости нового футбольного сезона и кто будет бороться за чемпионство в ЧБ.
А ещё мы приятно удивились вот такой новости — публикация в газете «Кур'ер» стала рекламой немецкого столяра Маркуса. «Вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут», — говорит господин Маркус заказчикам.100 лет назад завершилось Слуцкое восстание, участники которого выступали за независимость страны. Казалось бы, с того времени и вплоть до перестройки на территории Беларуси, не было крупных выступлений против власти. Но это не так. Рассказываем.