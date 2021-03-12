Оскорбить в автобусе педагога из Слуцка, а затем угрожать ей не было главной целью поведения мужчины. Оказалось, он хотел удостовериться, что случчанка оплатила проезд, но сделать это цивилизованно помешал алкоголь…

Чем закончилась история, «Кур'еру» рассказал Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.

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О чём речь

Самым обсуждаемым в феврале происшествием в городе стала история, как пьяный мужчина в автобусе приставал к жительнице Слуцка Елене, а за неё никто не заступился, кроме подростков. Мужчина очень грубо, ругаясь матом, требовал плату за проезд, а затем вышел вместе с учителем на остановке и продолжил угрожать: «Ну что, тварь, иди сюда, я с тобой разберусь!»

Елена по совету «Кур'ера» обратилась в автобусный парк № 2. Там сказали, что разберутся и перезвонят. Но обещание не выполнили.

Из публикации «Кур'ера» о происшествии узнал Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома. И буквально через несколько дней история получила продолжение. К Елене, чтобы опросить её, приехал милиционер. «Я благодарна, что „Кур'ер“ откликнулся и мэр отреагировал», — сказала случчанка.

И добавила: «Хочется, чтобы этого мужчину нашли. Мне не нужны его извинения, но необходимо, чтобы за такое безобразие он поплатился хотя бы штрафом. Может, так лучше поймёт. Его есть за что наказать — он ругался в общественном месте матом, он угрожал расправой. Он должен понести наказание. За свои поступки человек должен отвечать».

Чем закончилась история

В четверг, 11 марта, участковый инспектор Слуцкой милиции нашёл мужчину, который оскорбил Елену. Им оказался работающий житель Слуцка (1974 года рождения). Ранее он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч.1 ст. 10.2 КоАП РБ (Оскорбление), который для рассмотрения направлен в суд Слуцкого района. Также в отношении мужчины вынесено предупреждение по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения)», — рассказал «Кур'еру» Александр Семенович.

Начальник милиции общественной безопасности отметил, что мужчина приносит свои извинения и сожалеет о своём поступке.

«Гражданин объяснил своё поведение тем, что уж очень хотел обеспечить проезд в автобусе по билету или проездному. Сказал, что у него есть такая особенность — не нравится ему, когда пассажиры едут „зайцем“. А в такое русло ситуация вылилась из-за алкоголя, о чём мужчина очень сожалеет», — добавил замначальника РОВД.

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