«Вытаскивали мужа с того света почти полтора часа». Жительница Слуцка благодарит медиков за всех спасённых

Теперь, когда всё уже самое страшное позади, я хочу поблагодарить наших слуцких медиков.

Мы с мужем только вернулись из больницы после «ковида». Я его перенесла в более лёгкой форме. У мужа протекало всё намного сложнее, так как было сопутствующее заболевание, связанное с сердечной недостаточностью.

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О коварстве этого вируса знают все. Так случилось и с мужем. Упало давление, пульс зашкаливал за 100, а потом вдруг вообще перестал прослушиваться. «Скорая» приехала очень быстро. Бригада в составе Стасевича Е. А., Абросимовой Н. Н. и Стасинцовой Е. А. А потом у мужа была клиническая смерть. Но бригада не сдавалась. Им удалось завести сердце. Они вытаскивали мужа с того света почти полтора часа. Как потом показало УЗИ, у него был инфаркт. Огромное спасибо им за то, что не отступили, за профессионализм.

Чтобы перенести мужа в машину скорой помощи, подъехали ребята из реанимационной бригады: Каханович А. А., Корбут С. В. и водитель Лисун Д. С. Отдельная благодарность фельдшеру по приёму вызовов Толстоуховой М. А.

Спасибо вам за мужа, за всех спасённых вами… за ваш сложный, но благородный труд. Здоровья вам и вашим близким.

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