Пьяный сельчанин избил кочергой двух женщин в библиотеке. Одна из них умерла

В Россонском районе пьяный мужчина пришёл в клуб-библиотеку, избил кочергой двух женщин, после чего просто ушёл. Одна из пострадавших умерла в больнице, сообщает Следственный комитет РБ.

Днём 9 марта пьяный 35-летний мужчина пришёл в сельский клуб-библиотеку. Там сидели и выпивали его сестра и 49-летняя сожительница. Мужчина взял кочергу и стал избивать ею женщин. Затем скрылся.

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«Скорую» и милицию вызвал брат 49-летней женщины. Её доставили в больницу, где она вскоре умерла от полученных травм. Про состояние здоровья второй женщины СК не сообщает.

Мужчину задержали в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем им воздухе составило 1,5 промилле.

Возбуждено уголовное дело за убийство.