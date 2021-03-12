С десяток домов и кошка, живущая в заброшенной хате… Как выглядит посёлок Свободный под Слуцком (фото)

Александра Шагойко
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Ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко… Так могла бы начинаться байка про посёлок Свободный, который заинтересовал «Кур`ер» своим названием. Однако…

Свободный находится примерно в 23 км от города и относится к Знаменскому сельсовету. В Википедии о посёлке крайне мало информации. Ясно одно — его назвали так потому, что он стоит свободно, в чистом поле.

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, СлуцкКак выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

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В деревушке глазу не за что зацепиться — с десяток домов, плохая дорога, нет инфраструктуры и полное отсутствие людей. Зато раздолье! Вот где действительно — СВОБОДА!

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Из действительно интересного — довоенные заброшенные домики.

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Может, жители в посёлке и есть, но мной они, так сказать, обнаружены не были. Наверное, в такой холод все сидят по своим хаткам, греются. Очень жаль, что не удалось пообщаться с местными.

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк Как выглядит посёлок Свободный Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Зато в наше общество затесалась кошечка, которая живёт в одном из заброшенных домов. Она так и не поддалась на просьбы сфотографировать её…

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