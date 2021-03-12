В Беларуси пересмотрели список лекарств, цены на которые регулирует Минздрав

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В Беларуси сократили список лекарств отечественного производства, цены на которые регулирует Минздрав. Об этом сообщается в постановлении Совмина, опубликованном 11 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее перечень, в котором было 35 позиций, был утверждён постановлением правительства от 19 января 2012 года № 56. Теперь в перечне осталось 27 лекарств.

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Из списка исключили:

  • растворы для инъекций атропина и амиодарона,
  • таблетки индапамида,
  • таблетки пропранолола,
  • таблетки клонидина,
  • таблетки гидрохлортиазида,
  • таблетки атенолола
  • таблетки метопролола.

В перечне лекарств, на которые регулируют цены, остались:

  • метоклопрамид,
  • лактулоза,
  • кальция глюконат,
  • прелакс,
  • фолиевая кислота,
  • гидроксиэтилкрахмал,
  • клиндамицин, амикацин,
  • стрептомицин,
  • моксифлоксацин,
  • натрия гидрокарбонат,
  • имвастатин,
  • цефоперазон,
  • цефтазидим,
  • иматиниб,
  • тамоксифен,
  • морфин,
  • тримеперидин,
  • фентанил,
  • карбамазепин,
  • фенобарбитал,
  • галоперидол,
  • пирантел,
  • аминофиллин,
  • лоратадин,
  • пилокарпин,
  • 70-процентный этанол для наружного применения.

Постановление вступило в силу с 11 марта.