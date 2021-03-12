В Беларуси пересмотрели список лекарств, цены на которые регулирует Минздрав

В Беларуси сократили список лекарств отечественного производства, цены на которые регулирует Минздрав. Об этом сообщается в постановлении Совмина, опубликованном 11 марта на Национальном правовом интернет-портале.
Ранее перечень, в котором было 35 позиций, был утверждён постановлением правительства от 19 января 2012 года № 56. Теперь в перечне осталось 27 лекарств.
Из списка исключили:
- растворы для инъекций атропина и амиодарона,
- таблетки индапамида,
- таблетки пропранолола,
- таблетки клонидина,
- таблетки гидрохлортиазида,
- таблетки атенолола
- таблетки метопролола.
В перечне лекарств, на которые регулируют цены, остались:
- метоклопрамид,
- лактулоза,
- кальция глюконат,
- прелакс,
- фолиевая кислота,
- гидроксиэтилкрахмал,
- клиндамицин, амикацин,
- стрептомицин,
- моксифлоксацин,
- натрия гидрокарбонат,
- имвастатин,
- цефоперазон,
- цефтазидим,
- иматиниб,
- тамоксифен,
- морфин,
- тримеперидин,
- фентанил,
- карбамазепин,
- фенобарбитал,
- галоперидол,
- пирантел,
- аминофиллин,
- лоратадин,
- пилокарпин,
- 70-процентный этанол для наружного применения.
Постановление вступило в силу с 11 марта.