В Беларуси пересмотрели список лекарств, цены на которые регулирует Минздрав

В Беларуси сократили список лекарств отечественного производства, цены на которые регулирует Минздрав. Об этом сообщается в постановлении Совмина, опубликованном 11 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее перечень, в котором было 35 позиций, был утверждён постановлением правительства от 19 января 2012 года № 56. Теперь в перечне осталось 27 лекарств.

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Из списка исключили:

растворы для инъекций атропина и амиодарона,

таблетки индапамида,

таблетки пропранолола,

таблетки клонидина,

таблетки гидрохлортиазида,

таблетки атенолола

таблетки метопролола.

В перечне лекарств, на которые регулируют цены, остались:

метоклопрамид,

лактулоза,

кальция глюконат,

прелакс,

фолиевая кислота,

гидроксиэтилкрахмал,

клиндамицин, амикацин,

стрептомицин,

моксифлоксацин,

натрия гидрокарбонат,

имвастатин,

цефоперазон,

цефтазидим,

иматиниб,

тамоксифен,

морфин,

тримеперидин,

фентанил,

карбамазепин,

фенобарбитал,

галоперидол,

пирантел,

аминофиллин,

лоратадин,

пилокарпин,

70-процентный этанол для наружного применения.

Постановление вступило в силу с 11 марта.