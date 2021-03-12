Плохие новости, но паниковать не стоит. Масочный режим останется как минимум до лета

«К счастью или к сожалению, ситуация развивается в запрогнозированных рамках. Британский штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов нашей страны. Причин для паники я не вижу», — приводит слова Дмитрия Пиневича, министра здравоохранения Беларуси, телеграм-канал Минздрава.

По его словам, пока информация о данном штамме противоречива, а сам он уже широко распространился в странах Западной Европы. «Ни один из пациентов с британским штаммом не проходит стационарного лечения», — добавил министр.

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Вместе с тем он не исключил подъёма заболеваемости в РБ, однако связал его с весенним периодом, когда традиционно учащаются случаи сезонных заболеваний. При этом Дмитрий Пиневич подчеркнул, что пока такого роста нет, и подтвердил готовность системы здравоохранения к росту числа инфицированных.

«Мы в готовности, мы не ослабляем все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше. Он свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем. Уровень заболеваемости сейчас ниже 40% от пика весенней волны», — добавил Пиневич.