В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже семенной картофель и лук-севок

В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже семенной картофель элитных сортов немецкой селекции.

Их вы можете найти в магазинах:

№ 7 «Промтовары» (г.Слуцк, ул. Ленина, 195);

№ 12 «Посудохозяйственный» (г. Слуцк, ул. Копыльская, 5);

№ 18 «Дачник» (г.Слуцк, ул. Ленина, 118).

Миа

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Общая характеристика: ранний, столовый.

Потребительские качества: вкусовые качества отличные, разваримость слабая. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Хорошо выдерживает длительный период хранения. Клубни овально-округлые, средние; глазки мелкие средней глубины; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; мякоть тёмно-жёлтая.

Пароли

Общая характеристика: ранний, столовый.

Потребительские качества: вкусовые качества отличные, разваримость средняя. Лёжкость хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Хорошо выдерживает длительный период хранения. Клубни овальные, средние; глазки мелкие, размер клубней от среднего до крупного; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; масса товарного клубня — 100−145 г.

Вега

Общая характеристика: среднеранний, столовый. Вкусовые качества хорошие, разваримость слабая.

Потребительские качества: клубни овальные, средние; глазки мелкие, средней глубины; кожура жёлтая, гладко-сетчатая; мякоть тёмно-жёлтая; цветки белые, масса товарного клубня — 100−120 г. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт хорошо выдерживает длительный период хранения

Ювел

Общая характеристика: ранний, высокоурожайный, столовый. Вкусовые качества отличные, разваримость слабая.

Потребительские качества: клубни овальные, слегка удлинённые; глазки поверхностные, неглубокие, малочисленные; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; масса клубня — 80−150 г. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт хорошо выдерживает длительный период хранения. Хорошо переносит засуху.

Кроне

Общие характеристики: среднеранний. Вкусовые качества хорошие, разваримость слабая, засухоустойчив.

Потребительские качества: клубни овальные, средние-крупные; глазки мелкие, средней глубины; кожура жёлтая, гладко-сетчатая; мякоть жёлтая, цветки белые, масса товарного клубня — 100−130 г. Выдерживает длительный период хранения, не склонен к преждевременному прорастанию.

Никсе

Общая характеристика: среднеспелый, столовый. Вкусовые качества хорошие, разваримость слабая.

Потребительские качества: клубни овальные, средние; глазки мелкие, средней глубины; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; цветки белые. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт хорошо выдерживает длительный период хранения.

Широкий ассортимент лука-севка

Стурон;

Штутгартер;

Бирнформиге;

Геркулес;

Кармен.

Пакетированные семена овощных культур, цветов, зелени.

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555