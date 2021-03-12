За ночь в двух деревнях Слуцкого района сгорели дом и сарай. Фото

Один пожар произошёл в деревне Гольчичи, второй — в деревне Серяги. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

Деревня Гольчичи

В пятницу, 12 марта, в 01.03 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки по адресу: д. Гольчичи, ул. Октябрьская.

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По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что горит деревянная хозпостройка открытым пламенем. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС.

Причина пожара устанавливается. В результате огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество. Пострадавших нет.

Деревня Серяги

В пятницу, 12 марта, в 03.03 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу: д. Серяги, ул. Центральная.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что горит дом открытым пламенем. Дом кирпичный, размерами 5×7 м, кровля шиферная по деревянной обрешётке. Строение электрифицировано.

Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается. В результате огонь повредил стены и имущество в доме. Пострадавших нет.