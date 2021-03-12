Кто и почему читает «Кур`ер». Ника, мастер по причёскам и лечению волос, Слуцк
«Сегодня стало немодно говорить о том, что нравится читать газету. Ведь можно получить информацию, просто включив компьютер или взяв в руки телефон. Но для меня ничего не сравнится с тем трепетом, который испытываю, открывая свежий номер «Кур`ера». Фото: Александра Шагойко