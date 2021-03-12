Судья, медики, педагоги, чиновники… Кому в Слуцке вручили почётные грамоты и личные благодарности председателя райисполкома (список)

Олльга Паздерина
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В пятницу, 12 марта, в Слуцком ГДК торжественно отметили работников сельского хозяйства, промышленности, строительства, социальной сферы, силовиков и школьников.

Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, объявил благодарность «за многолетний добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели, достигнутые успехи в трудовой деятельности по итогам работы за 2020 год»:

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  • Владимиру Коршакову, старшему прапорщику внутренней службы, начальнику аварийно-спасательного поста № 14 деревни Омговичи;
  • Виталию Протасене, подполковнику юстиции, заместителю начальника Слуцкого районного отдела Следственного комитета;
  • Александру Шутко, заместителю председателя суда Слуцкого района.

В числе награждённых председателем Слуцкого райисполкома:

  • Николай Лашкевич, врач общей практики (заведующий) отделения общей врачебной практики № 2 взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ;
  • Светлана Михайлова, сыродел-мастер сыродельного цеха Слуцкого сыродельного комбината;
  • Инесса Пономарёва, директор Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
  • Вячеслав Дудук, тракторист Слуцкого предприятия мелиоративных систем;
  • Елена Коробейко, сортировщик сырья и волокна склада готовой продукции Слуцкиого льнозавода;
  • Елена Леус, ведущий бухгалтер Слуцкой фабрики пошива одежды;
  • и другие.

Ветеранам труда вручили благодарственные письма председателя Слуцкого райисполкома:

  • Сергей Шкляревский, заведующий Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
  • Николай Василевич, раньше работал председателем «Агрофирмы «Лучники»;
  • Ирина Федотова, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка и призёр международных соревнований и паралимпийских игр по велоспорту;
  • Галина Касымакунова, животновод филиала ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
  • Фёдор Бойко, раньше работал начальником инспекции Департамента государственного строительного надзора области;
  • Олег Руммо, раньше работал заместителем главного врача Слуцкой больницы;
  • Валентина Батанова, раньше работала председателем колхоза им. Кирова;
  • Лилия Саванович, раньше работала председателем СПК «Весейский покров»;
  • Александр Драко, раньше занимал должность председателя Слуцкого райисполкома;
  • Александр Сайко, раньше занимал должность председателя Слуцкого горисполкома;
  • Клавдия Шпаковская, раньше работала председателем сельисполкома;
  • Надежда Янович, раньше работала директором «Слуцкторга»;
  • Татьяна Каханович, раньше работала аппаратчиком на Слуцком сахарорафинадном комбинате;
  • и другие.