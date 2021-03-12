Судья, медики, педагоги, чиновники… Кому в Слуцке вручили почётные грамоты и личные благодарности председателя райисполкома (список)

В пятницу, 12 марта, в Слуцком ГДК торжественно отметили работников сельского хозяйства, промышленности, строительства, социальной сферы, силовиков и школьников.
Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, объявил благодарность «за многолетний добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели, достигнутые успехи в трудовой деятельности по итогам работы за 2020 год»:
- Владимиру Коршакову, старшему прапорщику внутренней службы, начальнику аварийно-спасательного поста № 14 деревни Омговичи;
- Виталию Протасене, подполковнику юстиции, заместителю начальника Слуцкого районного отдела Следственного комитета;
- Александру Шутко, заместителю председателя суда Слуцкого района.
В числе награждённых председателем Слуцкого райисполкома:
- Николай Лашкевич, врач общей практики (заведующий) отделения общей врачебной практики № 2 взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ;
- Светлана Михайлова, сыродел-мастер сыродельного цеха Слуцкого сыродельного комбината;
- Инесса Пономарёва, директор Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
- Вячеслав Дудук, тракторист Слуцкого предприятия мелиоративных систем;
- Елена Коробейко, сортировщик сырья и волокна склада готовой продукции Слуцкиого льнозавода;
- Елена Леус, ведущий бухгалтер Слуцкой фабрики пошива одежды;
- и другие.
Ветеранам труда вручили благодарственные письма председателя Слуцкого райисполкома:
- Сергей Шкляревский, заведующий Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
- Николай Василевич, раньше работал председателем «Агрофирмы «Лучники»;
- Ирина Федотова, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка и призёр международных соревнований и паралимпийских игр по велоспорту;
- Галина Касымакунова, животновод филиала ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
- Фёдор Бойко, раньше работал начальником инспекции Департамента государственного строительного надзора области;
- Олег Руммо, раньше работал заместителем главного врача Слуцкой больницы;
- Валентина Батанова, раньше работала председателем колхоза им. Кирова;
- Лилия Саванович, раньше работала председателем СПК «Весейский покров»;
- Александр Драко, раньше занимал должность председателя Слуцкого райисполкома;
- Александр Сайко, раньше занимал должность председателя Слуцкого горисполкома;
- Клавдия Шпаковская, раньше работала председателем сельисполкома;
- Надежда Янович, раньше работала директором «Слуцкторга»;
- Татьяна Каханович, раньше работала аппаратчиком на Слуцком сахарорафинадном комбинате;
- и другие.