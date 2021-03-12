Судья, медики, педагоги, чиновники… Кому в Слуцке вручили почётные грамоты и личные благодарности председателя райисполкома (список)

В пятницу, 12 марта, в Слуцком ГДК торжественно отметили работников сельского хозяйства, промышленности, строительства, социальной сферы, силовиков и школьников.

Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, объявил благодарность «за многолетний добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели, достигнутые успехи в трудовой деятельности по итогам работы за 2020 год»:

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Владимиру Коршакову , старшему прапорщику внутренней службы, начальнику аварийно-спасательного поста № 14 деревни Омговичи;

, старшему прапорщику внутренней службы, начальнику аварийно-спасательного поста № 14 деревни Омговичи; Виталию Протасене , подполковнику юстиции, заместителю начальника Слуцкого районного отдела Следственного комитета;

, подполковнику юстиции, заместителю начальника Слуцкого районного отдела Следственного комитета; Александру Шутко, заместителю председателя суда Слуцкого района.

В числе награждённых председателем Слуцкого райисполкома:

Николай Лашкевич , врач общей практики (заведующий) отделения общей врачебной практики № 2 взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ;

, врач общей практики (заведующий) отделения общей врачебной практики № 2 взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ; Светлана Мих айлова , сыродел-мастер сыродельного цеха Слуцкого сыродельного комбината;

, сыродел-мастер сыродельного цеха Слуцкого сыродельного комбината; Инесса Пономарёва , директор Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;

, директор Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; Вячеслав Дудук , тракторист Слуцкого предприятия мелиоративных систем;

, тракторист Слуцкого предприятия мелиоративных систем; Елена Коробейко , сортировщик сырья и волокна склада готовой продукции Слуцкиого льнозавода;

, сортировщик сырья и волокна склада готовой продукции Слуцкиого льнозавода; Елена Леус , ведущий бухгалтер Слуцкой фабрики пошива одежды;

, ведущий бухгалтер Слуцкой фабрики пошива одежды; и другие.

Ветеранам труда вручили благодарственные письма председателя Слуцкого райисполкома: