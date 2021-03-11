«Моя разработка может быть полезна в медицине». Второкурсник из Слуцка стал победителем международной инженерной конференции

XXX Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал» стала успешной для представителей Минской области. Юным жителям региона она принесла 7 наград, в том числе четыре диплома третьей степени, два второй и один первой.

MЛЫН. BY связался с победителем секции «Робототехника» — второкурсником Слуцкого государственного колледжа Алексеем Бурлаковым — и узнал, как ему удалось стать лучшим на крупнейшем мероприятии на просторах СНГ. — Алексей, поздравляем с победой! Расскажите, пожалуйста, какой проект вам принес такой успех?

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— На конференции я представил программу управления захватом движений роботизированной трехпозиционной рукой MRs «Motion capture control program for a robotic three-position arm MRs». MRs — система, которая позволяет управлять объектами при помощи движений кисти или жестов. Осуществляется контроллером Leap Motion. Распознавание и отслеживание происходит при помощи инфракрасной камеры.

Если простыми словами, происходит считывание движений руки человека. Я разработал программу, которая позволяет эти движения повторять роботизированной рукой. Ее мы, кстати, распечатали на 3D-принтере.

— Где может быть полезна ваша разработка?

— Поскольку сейчас в мире по-прежнему сохраняется не благоприятная эпидемиологическая обстановка, то моя разработка может быть полезна в медицине. Например, при работе с тестами на COVID-19. Если человек инфицирован, то медицинский сотрудник может легко от него заразиться. Но при помощи разработанной мной технологии все манипуляции медик может осуществлять бесконтактно, а значит — риски заболеть у него снизятся. Кроме того, мой проект может быть использован в МЧС при тушении пожара, а также во время разминировании различных объектов. Таким образом, сотрудникам не нужно будет рисковать своим здоровьем и жизнью. Тем более я планирую свою разработку развивать и дальше, чтобы в будущем сделать полноценного человекоподобного робота, способного полностью повторять движения.

— Были ли у вас до этого победы на конкурсах и конференциях?

— Да, я уже принимал участие в нескольких конкурсах. Стал победителем областного этапа республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» в секции «Робототехника», взял диплом I степени на Всероссийской олимпиаде по информатике и ИКТ, одержал победу на XXV Республиканской конференции учащихся в секции «Информатика». Также я участвовал во II Международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: инновации, личность, профессиональна деятельность», получил диплом II степени. Правда, тогда мой проект еще был в сыроватом виде. А еще одно важное достижение — моя разработка зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной собственности.

— Это ваша первая разработка или у вас уже был ранее опыт создания чего-то подобного?

— Нет, я только в прошлом году начал обучаться всему этому — сделал простенькую схему на микроконтроллере для автополива. А это, получается, уже вторая моя работа.

Надо сказать, всеми своими успехами я обязан преподавателю Сергею Игоревичу Панасенко — он является моим научным руководителем. Именно Сергей Игоревич увидел во мне способного человека и начал со мной работать. Изначально он показал мне проекты других своих учеников, которые уже окончили обучение. Я настолько заинтересовался, что мне тоже захотелось создать нечто свое. У нас родилась идея, начали ее развивать, искать материалы, писать программу, ждали пока напечатается пластик на роботизированную руку. Ведем работу над проектом с сентября. Параллельно участвуем в различных конкурсах.

— А на кого вы сейчас учитесь?

— Я выбрал специальность «Слесарь-ремонтник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». У меня с детства есть интерес к различной электронике. Но радиолюбительский кружок посещал всего пару раз, так что можно сказать я самоучка. В классе восьмом-девятом увлекся программированием, открыл для себя такую вещь, как микроконтроллер. Сейчас вот пытаюсь совмещать электронику и программирование.