В Слуцк прибыла ещё одна партия вакцины против COVID-19 для медиков и учителей

В четверг, 11 марта, в Слуцк прибыла часть из запланированных 580 доз российской вакцины «Спутник-V».
Этим препаратом провакцинируют медицинский персонал и работников образования. Массовая вакцинация населения, как уже говорилось ранее, запланирована на апрель, сообщает «Слуцкі край».
Напомним, что первую партию российской вакцины «Спутник V» в доз привезли в Слуцкую больницу 20 января. Первых пяти медиков в Слуцке привили 22 января.
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