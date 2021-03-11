Универмаг «Слуцк» приглашает за покупками! Большое поступление товаров: техника для дома, женская и мужская одежда

В секции «Электротовары» универмага «Слуцк» новое поступление газовых плит, варочных панелей торговой марки «Гефест», а также импортной техники для дома: пылесосы, перфораторы, угловые шлифмашинки. В секции «Культтовары» — поступление импортных телевизоров .

Секция «Женская одежда» предлагает новую весеннюю линейку одежды от известных брестских поставщиков.

Мужская и детская сорочка торговой марки «Элиз» в продаже в секции «Мужская одежда» и «Детский мир».

Весенне-летние шарфы и палантины предлагает секция «Женская одежда».

Яркие и милые куклы белорусского производства для самых юных покупателей — новое поступление в секции «Детский мир».

Мы рады нашим покупателям!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568