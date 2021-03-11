Дерево, которое создаст уют и комфорт. Топ-5 причин использовать отделку имитацией бруса

Один из вариантов модной и современной отделки помещений любого назначения — это облицовка натуральным, экологичным и стильным материалом — имитацией бруса. Есть хорошие и стоящие причины использовать такую отделку.

Консультанты магазина «Мир дерева», где можно приобрести всё необходимое для такого вида интерьера, рассказали, чем хороша облицовка имитацией бруса и как правильно её сделать, чтобы не превратить квартиру в баню.

Реклама

Вот несколько главных правил, которые необходимо соблюдать, чтобы имитация бруса выглядела максимально современно и стильно.

1. Не стоит обшивать полностью всё помещение

Комбинируйте. Пусть это будет одна-две стены, или потолок, или небольшой метраж. Если обшить всё помещение полностью, то будет достаточно сложно избавиться от ощущения загородного дома или предбанника. Чем сложнее интерьерное решение, тем эффектнее и дороже будет смотреться древесина в жилом помещении.

2. Если всё-таки решили обшить всё помещение

В этом случае старайтесь использовать более современную мебель. На окнах жалюзи тоже нежелательны. Лучше не пожалеть средства на качественную портьеру, это сразу отсекает банный вариант, ведь шторы в бане не висят.

Нарядная или необычная люстра тоже может спасти ситуацию, главное, чтобы она вписывалась в общую тематику интерьера.

3. Придать брусу новый цвет

Также отличным способом убежать от дачного варианта является окрашивание имитации бруса в современные цвета. Сейчас рынок предлагает огромный выбор палитр, выбрать точно есть из чего.

Используйте более сложные цвета, не стоит покрывать древесину «жёлтым» лаком, он давно уже неактуален, иначе «баня» в квартире вам обеспечена.

4. Нетипичные помещения брус украсит

Ещё один из интересных вариантов — это использование имитации бруса для нетипичных помещений, например, санузел. Помещение сразу станет не таким холодным, а дерево придаст уют и комфорт. Только внимательно подойдите к вопросу пропитки дерева, желательно экологическими маслами.

5. Подходите к выбору дерева с умом

Обратите внимание на сорт древесины, под покраску можно использовать более дешёвый сорт (В-С). А вот если вы планируете имитацию сделать центром интерьера, то лучше не экономить и выбрать сорт «экстра».

Партнёр публикации:

В магазине «Мир дерева» консультанты расскажут вам о каждом товаре. Здесь в ассортименте: вагонка, доска пола, блок-хаус, имитация бруса, паркетная доска, доска сухая строганная, брусок сухой строганный и свежепиленный, плинтусы, уголок, наличник. В продажу поступают обрезки доски пола, блок-хауса и паркетки.