«Думала всё, не выживу, но спасибо за моё выздоровление». Жительница Слуцка, переболевшая COVID-19, благодарит заведующую поликлиникой

Елена Васильевна Малишевская — очень душевный человек и прекрасный врач. Мне 70 лет. Заболела 12 февраля. Диагноз КТ — интерстициальная пневмония. Лечилась дома — я сама отказалась от госпитализации.

Елена Васильевна даже в свой выходной утром звонила, спрашивала, как самочувствие, как температура. В наше время такие врачи и люди — большая редкость.

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Хочу её поблагодарить и пожелать ей здоровья, счастья и успехов в её благородном труде! Меня зовут Гур Людмила Александровна.

Проба на COVID-19 у меня была положительная, то есть пневмония на фоне «ковида». Дней 8−9 думала всё, не выживу, но спасибо за моё выздоровление Елене Васильевне.

Людмила Гур