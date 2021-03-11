«Вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут». Публикация в газете «Кур'ер» стала рекламой немецкого столяра Маркуса

В 2019 году путешествовал по Германии, где и познакомился с господином Маркусом — известным там мастером по реставрации старинной мебели, деревянных лестниц с причудливыми узорами в старинных замках. Вернувшись на родину, свои записки о Германии и её жителях публиковал в газете «Кур'ер», в том числе и про мастера Маркуса.

Как оказалось, читательница «Кур'ера», которая гостила в Солигорске, увидела ту самую статью о Маркусе и, возвращаясь в Германию, захватила газету с собой. Она знала мастера и хотела сделать ему приятный презент.

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Каково же было моё удивление, когда в рабочей почте я обнаружил фотографии Маркуса и короткую записку от той самой читательницы. Она написала, что теперь публикация из «Кур'ера» служит рекламой для заказчиков.

Господин Маркус обязательно показывает газету новому заказчику, извиняется, что не может прочитать написанное, и добавляет: «Но вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут».

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