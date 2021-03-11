В Беларуси хотят запретить «индивидуальным адвокатам» защищать людей по уголовным и административным делам

В телеграм-канале «МотолькоПомоги» появился законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности». В нём предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям, пишет TUT.BY.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 33: «Индивидуальная адвокатская деятельность осуществляется в целях оказания юридической помощи, предусмотренной статьёй 26 настоящего Закона, за исключением юридической помощи по вопросам уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях».

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Также в документе предлагается дополнить статью 31 закона об адвокатуре словами о том, что адвокатские бюро могут оказывать юрпомощь, «за исключением юридической помощи по вопросам уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях».

Сейчас адвокаты могут работать индивидуально, в адвокатском бюро или в юридической консультации. Согласно данным Минюста, по состоянию на 1 июля 2020 года в Беларуси осуществляет деятельность 2061 адвокат, работает 161 юридическая консультация, 97 адвокатских бюро (3 адвокатских бюро в июле находились в стадии ликвидации), 367 адвокатов осуществляют адвокатскую деятельность индивидуально.

— Это очень серьёзно, потому что люди, которые получают помощь адвокатов, работающих в индивидуальной практике и адвокатском бюро, могут оказаться в довольно сложной ситуации. Их адвокаты либо будут прекращать деятельность, либо переходить в юрконсультацию, а это сопряжено с совершенно другими условиями работы и отказом от целого ряда возможностей. Мы много лет отстаивали право создавать адвокатские бюро, и вот теперь всё возвращается обратно. Более того, изменения законодательства, которое может так сильно повлиять на условия получения гражданами юрпомощи, должны обсуждаться с обществом на стадии появления идеи, а не тогда, когда уже есть законопроект. Законодательство об адвокатуре касается не только адвокатов, но и тех, кто получает помощь. Прежде, чем утверждать какой-то законопроект, его ведь надо обсудить, и не только с адвокатами, но и с гражданами. А когда это не обсуждают и все узнают об этом через слухи и в соцсетях, то можно ли говорить про независимость адвокатуры и верховенство права? — говорит Дмитрий Лаевский, адвокат.

Если адвокатов лишат права заниматься уголовными и административными делами, у них останется два варианта: заниматься только хозяйственными вопросами или переходить в юридическую консультацию.

— Переход в юрконсультацию — это не просто смена места деятельности, это смена условий работы. Если сегодня у меня бюро и мы с коллегами можем совместно работать по каким-то делам, то с приходом в юрконсультацию ты такую возможность теряешь. В своё время отстаивали возможность создавать адвокатские бюро не потому, что это была прихоть, а потому, что на то есть свои практические причины. Это не просто смена удостоверения, всё гораздо серьёзнее, — говорит Лаевский.

Лаевский новые поправки связывает с профессиональной деятельностью защитников.

— Сегодня, увы, тенденция, которую мы наблюдаем, печальна. Установление дополнительных рамок, ограничений для адвокатов — это прежде всего минус для тех, кто получает помощь, — говорит адвокат.

В том же телеграм-канале опубликована справка, в которой сказано, что Виктор Чайчиц, глава Белорусской республиканской коллегии адвокатов, уже ознакомился с законопроектом и согласовал его. Правда, официально БРКА в своём Facebook заявила, что не получала на согласование проект закона.

— Настоящим сообщаем, что Белорусской республиканской коллегии адвокатов проект закона о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», согласно которому адвокатским бюро и адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, будет запрещено проводить административные и уголовные дела, на согласование не представлялся. БРКА направила запрос в Министерство юстиции с просьбой сообщить о том, является ли указанный проект окончательным, — говорится в комментарии БРКА.

В коллегии также призвали всех желающих высказаться обращаться по электронной почте БРКА и пообещали все предложения довести до сведения разработчика указанного закона.