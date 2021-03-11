У Следственного комитета Беларуси новый глава. Раньше он работал в КГБ и Генпрокуратуре

Главой СК Беларуси назначен Дмитрий Гора. До этого был заместителем генпрокурора.



Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Замгенерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года. «Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды», — заявил на тот момент генпрокурор Александр Конюк, представляя своего заместителя коллективу, пишет TUT.BY.

Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознамённый институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.

По данным «Нашай Нівы», именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов. О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно.

До назначения Дмитрия Гора Следственный комитет возглавлял Иван Носкевич. Его отправили в отставку.