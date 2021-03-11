«Мы более 27 лет были с вами в бумажном варианте». Солигорская газета «Лидер-Пресс» прекращает выпуск печатной версии издания

В четверг, 11 марта, на сайте информационного портала Солигорска «Лидер-Пресс» опубликовали обращение к читателям газеты. В нём говорится о том, что издание прекращает выпуск печатной версии и окончательно переходит в интернет.

«Дорогие читатели газеты! Мы более 27 лет были с вами в бумажном варианте. Настало время двигаться вперёд. Бумажные носители информации уходят в прошлое. Мы закрываем печатную версию издания, но не прощаемся с вами, а окончательно переходим в интернет. Это будет для всех удобнее, доступнее как в техническом плане, так и в финансовом, оперативнее и экологичнее. Последний номер газеты выйдет 31 марта.

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Дорогие наши подписчики, приносим вам свои извинения за то, что с апреля вы не увидите в почтовых ящиках нашу газету.

Спасибо всем рекламодателям и читателям, которые доверяли нам эти годы на страницах «Л-П».

Продолжим сотрудничество на нашем сайте lider-press.by и в социальных сетях: оно будет ещё более плодотворным.

С уважением, редакция «Лидер-Пресс», — написали в обращении.

Отмечается, что первый номер газеты «Лидер-Пресс» вышел в сентябре 1993 года.