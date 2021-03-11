«Лебединое озеро» в пластиковых пузырях… Что делает немецкая культура во время пандемии?

Артисты, музыканты — социальную дистанцию сегодня вынуждены соблюдать все. Что происходит с нами, когда мы лишаемся прикосновений, ощущения близости партнёра?

Что делает культура во время пандемии? Импровизирует! Как, например, артисты Штутгартского балета, которые не могут танцевать для публики из-за жёсткого локдауна в стране. На фотографиях мы видим их в классических костюмах, надетых для исполнения знаменитых партий из балетов «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро». Они легко передвигаются по сцене, сохраняя при этом социальную дистанцию. А сделать им это помогают огромные прозрачные шары… Полюбуйтесь только!

Пандемия и социум

Эта акция стала частью проекта Social Distance Stacks. Фотограф Флориан Менерт ищет ответы на вопросы, которые ставит перед нами пандемия. Какое влияние оказывает на нас необходимость соблюдать дистанцию? Какую роль играет близость, прикосновения? Изменят ли новые правила, по которым сейчас живёт наше общество, культуру общения?

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В объектив фотокамеры попали не только танцовщики и танцовщицы, но и музыканты, спортсмены, а также простые пенсионеры.

«Этот проект показывает как раз то, чего так не хватает артистам и всем нам: быть вместе в танце, чувствовать близость партнёра — на сцене, с публикой», — заявил в интервью dpa Тамас Детрих, балетмейстер из Штутгарта.

Флориан Менерт — концептуаль­ный художник. Идея проекта с пластиковыми пузырями возникла у него совершенно спонтанно. В своём проекте он ставит вопросы, на которые пока нет ответов.

«Находясь в таком пузыре, артист слышит только себя», — рассказал Флориан Менерт в интервью DW.

В такой ситуации — наедине с самим собой — оказались многие люди во время пандемии. На всю фотосъёмку у Флориана остаётся 15 минут после того, как шары надуты. Акустика внутри очень странная, признаются артисты и музыканты, принимавшие участие в акции художника.

В разных помещениях — разные риски

Немецкие учёные опубликовали исследование о распространении коронавируса в разных помещениях. Результаты получились неожиданными.

Предположим, вы находитесь в одном месте с человеком-разносчиком коронавируса. Вероятность того, заразитесь вы или нет, зависит сразу от нескольких факторов, и речь идёт не только о ношении масок. К примеру, если театральный зал или музей будет заполнен только на 30%, а все зрители будут сидеть в масках, риск заразиться коронавирусом в два раза меньше, чем во время похода в супермаркет.

Поход в театр в таких условиях исследователи Берлинского технического университета оценили даже более безопасным, чем визит к парикмахеру. К местам с самым высоким риском заражения они отнесли среднюю школу (при условии, что ученики будут без масок, а классы будут полными), офисы с сотрудниками без масок и фитнес-клубы с посетителями в масках. При этом предполагалось, что эти помещения проветривали, а участники соблюдали социальную дистанцию и правила гигиены.

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