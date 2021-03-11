«Иногда незначительная жалоба может скрывать в себе большие проблемы». Врач Слуцкой ЦРБ рассказал, тяжело ли работать в период эпидемии коронавируса

С врачом общей практики Николаем Лашкевичем, заведующим отделением общей врачебной практики № 2 Слуцкой центральной районной больницы, встречаемся буквально на бегу, рассказывает «Слуцкі край». Доктор после ночного дежурства спешит на работу в «грязную зону» поликлиники. Даже на интервью он пришёл, держа в руках амбулаторные карты пациентов.

— К интенсивной работе в условиях пандемии мы уже привыкли, так сказать, втянулись, — рассказывает доктор. — Очень большая нагрузка в этом году легла на интернов.

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Родом Николай Владимирович из Рогачёва. В Слуцкую ЦРБ прибыл работать в 2012 году, будучи врачом-интерном. В профессию пришёл по стопам родителей.

— Мой отец — хирург, мать — педиатр, поэтому с медициной знаком с детства, — рассказывает доктор. — В старших классах передо мной стоял выбор — медицина или экология, так как я очень любил химию и биологию. В итоге решил продолжить династию врачей.

— Несмотря на то, что мы наконец-то вышли на плато, расслабляться ещё очень рано, — отмечает доктор. — Во время двухнедельного потепления количество пациентов немного прибавилось. Но это не столько пневмонии, сколько сезонные ОРВИ.

К сожалению, регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией повторно. Сложность состоит в том, что её тяжело иденцифицировать: это ОРВИ, последствия перенесённого ковида или пневмония, — рассказывает доктор.

Николай Владимирович уверен, для того, чтобы уберечься от инфекции, помимо соблюдения респираторного этикета, стоит пройти вакцинацию. Тем более что используемые в Беларуси вакцины доказали свою безопасность и эффективность.

Главным в своей работе Николай Владимирович считает принцип «не навреди».

— Для меня важно выслушать пациента, опросить, чтобы не упустить какие-то детали. Иногда вроде бы незначительная жалоба может скрывать в себе большие проблемы. За каждого пациента переживаю, — говорит доктор. — Поэтому каждому подробно всё объясняю, убеждаю в необходимости приёма того или иного препарата, сегодня же у нас все «грамотные», начитавшись интернета и следуя советам «авторитетных» телеведущих.

Что я считаю самым важным в своей работе? Это просто, главное — своевременно оказать помощь пациенту.