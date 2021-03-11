Газета «Кур'ер» и салон Geely Солигорск поздравили бабушек наших читателей с 8 Марта

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Уже второй год наша редакция проводит акцию «Расскажи о своей бабушке, и мы поздравим её с праздником». В этом году мы съездили в гости к пяти бабушкам и подарили им цветы и хорошее настроение. А вы поздравили свою бабушку?

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